Chyba żadna mama nie planuje przebywać przez cały czas z dzieckiem w domu. By móc zabierać dziecko ze sobą rodzice muszą kupić wózek. W obecnym czasie sklepy oferują ogromny wybór sprzętów do używania poza domem, które różnią się kolorem, stylem i wykończeniem.

Reklama

Rodzice jednak nie mogą stracić głowy w sklepie z wózkami, ponieważ przy wyborze muszą kierować się względami bezpieczeństwa, wygody a także zawartością portfela.

Przed wyborem wózka warto udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

Czy będziecie chodzić na spacery w mieście czy tylko po parku?

Czy będziecie biegać z wózkiem po ścieżkach zdrowia?

Czy jesteś bardzo wysoka lub niska (może twój mąż jest)?

Czy mieszkacie w domu lub w wieżowcu z windą? A może do mieszkania trzeba wchodzić po schodach?

Czy będziecie jeździć z dzieckiem samochodem?

Czy będziecie podróżować autobusem lub tramwajem?

Czy dziecko w domu tez będzie przebywać w wózku (np. podczas drzemki)?

Po ustaleniu odpowiedzi na powyższe pytania można rozpocząć poszukiwania odpowiedniego wózka. Co warto wiedzieć by zakup był udany? O co zapytać? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Typ wózka

Wyróżnia się:

wózki jednofunkcyjne, które służą tylko jako gondola. Czas jego wykorzystania to około 6-9 miesięcy.

wózki dwufunkcyjne- gondola i spacerówka,

wózki trzyfunkcyjne-gondola, spacerówka oraz możliwość przypięcia fotelika samochodowego.

Gondola powinna mieć odpowiednią głębokość, by dziecko z niej nie wypadło, gdy już zdobędzie umiejętność siedzenia. Przy wyborze gondoli należy zwrócić uwagę na obecność solidnej budki. Ma ona za zadanie chronić dziecko przed wiatrem lub słońcem. Warto sprawdzić jaki hałas towarzyszy rozkładaniu budki.

Koła wózka

Obecnie na rynku dostępne są wózki cztero – i trzykołowe. Czterokołowe wózki są zazwyczaj cięższe, ale bardziej stabilne. Łatwiej pokonać nimi krawężniki. Natomiast modele trójkołowe są lżejsze a po złożeniu zajmują mniej miejsca. Trójkołowiec pozwala rodzicom na bycie zwolennikami joggingu. Wiele wózków tego typu ma doskonałe zawieszenie amortyzujące wszelkie wstrząsy. Wózków trójkołowych powinno się używać tylko na płaskim terenie. Zawsze należy zwrócić uwagę na rodzaj kół. Do jazdy po mieście koła mogą być plastikowe lub pompowane. Natomiast do jazdy po nierównych drogach gruntowych (np. na wsi) najlepsze koła to pompowane. Koła te dodatkowo amortyzują wstrząsy. Koła powinny łatwo się obracać by ułatwić manewrowanie. Warto również ocenić rozstaw kół wózka- ma to znaczenie gdy będziecie wjeżdżać nim do windy lub zjeżdżać po zjazdach po schodach.

Wymiary i ciężar wózka

Wózki jednofunkcyjne bywają ciężkie. Nadają się dla mamy, która nie musi pokonywać wielu schodów w drodze do domu. Przed kupnem wózka warto ocenić wymiary wózka. Należy to uczynić po to by mieć pewność, że wózek zmieści się np. w bagażniku czy windzie.

Możliwość złożenia wózka

Rodzicom zaleca się sprawdzić czy wózek da się złożyć i rozłożyć jedną ręką. Jest to istotne gdy mama często będzie musiała składać wózek by wnieść go do domu, zapakować do samochodu lub wejść z nim do autobusu. Wózek jednofunkcyjny nie składa się. Natomiast pozostałe modele wózków mają możliwość złożenia.

Rodzaj stelaża

Najcięższy wykonany jest ze stali, a najlżejszy z aluminium. Należy zwrócić uwagę na możliwość zmiany położenia rączki wózka. Przy okazji warto sprawdzić czy rączki wózka są regulowane. Ma to ogromne znaczenie gdy rodzice mają różny wzrost (np. mama niska a tato wysoki).

Pozytywna opinia IMID lub PZH

Wózki dziecięce powinny mieć znak zgodności z europejską norma bezpieczeństwa. Znak „B” w trójkącie, który jest na wózku oznacza, że IMID lub PZH wydał pozytywna opinię o danym sprzęcie.

Dodatki

Jeśli mama zamierza zabierać maluszka na zakupy, powinniśmy sprawdzić czy wózek ma kosz, i to taki który pomieści torby z zakupami. Warto dowiedzieć się czy do danego modelu można dokupić parasolkę oraz torbę na spacer.

Reklama

Drodzy rodzice nim kupicie wózek, wykonajcie nim jazdę próbną.