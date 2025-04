Jaką wodę powinno pić małe dziecko?

fot. Fotolia

Woda jest największym pod względem objętości składnikiem naszego ciała i już od chwili narodzin duże znaczenie mają nawet najmniejsze wahania w równowadze gospodarki wodnej organizmu. Utrata nawet 1-2% płynów, bez ich uzupełnienia, wpływa negatywnie na jego działanie. To dlatego w skrajnych warunkach bez wody możemy przetrwać jedynie kilka dni.

Ile wody potrzebuje dziecko?

W codziennym życiu szczególnie narażone na odwodnienie są niemowlęta. Bardzo szybko może dojść u nich do utraty płynów, np. podczas choroby, w wyniku wymiotów lub biegunki. Niebezpieczne dla równowagi wodnej małego dziecka są także: gorączka oraz przebywanie w wysokiej temperaturze otoczenia. Jak więc ustalić czy nasi najmłodsi otrzymują odpowiednią ilość płynów?

Jeżeli Twój maluch ma mniej niż pół roku i karmisz go jeszcze wyłącznie piersią, przestrzegając zaleceń specjalistów – nie ma potrzeby podawania mu dodatkowych płynów. Mleko mamy zapewnia niemowlęciu wszystkie niezbędne składniki odżywcze, a co więcej, jego skład dostosowuje się do potrzeb dziecka!

W upalne dni pokarm mamy jest bardziej wodnisty, dzięki czemu lepiej gasi pragnienie.

Co powinno pić dziecko po 6. miesiącu życia?

Jeżeli twoje dziecko skończyło 6 miesięcy, rozpoczęłaś już rozszerzanie jego diety lub z różnych względów zdecydowałaś się karmić je mlekiem modyfikowanym, uzupełniaj płyny w jego organizmie, podając mu wodę. Nie dosładzaj wody i nie zastępuj jej sokami, gotowymi herbatkami ani napojami, nawet tymi przygotowanymi samodzielnie w domu.

Porcja świeżo wyciśniętego soku może zastąpić podwieczorek lub drugie śniadanie, jednak do zaspokojenia pragnienia powinna służyć wyłącznie woda.

Pamiętaj: jeżeli już w pierwszych latach życia przyzwyczaisz swoje dziecko do picia wody, zamiast soków i innych napojów z „dodatkami”, zmniejszysz ryzyko wystąpienia u dziecka otyłości i chorób jej towarzyszących. Największy wpływ na kształtowanie nawyków żywieniowych dziecka i jego przyszłego zdrowia mamy bowiem właśnie w trakcie 1000 pierwszych dni jego życia, podczas których zachodzi proces tzw. programowania żywieniowego we wczesnym okresie życia. Nie do przecenienia jest tutaj siła przykładu, jaki dziecko czerpie od rodziców.

Najlepiej, gdy po wodę chętnie sięga cała rodzina! Powinna być zawsze w zasięgu ręki, żeby dziecko mogło łatwo wskazać, że chce pić.

Poniżej przedstawiamy przydatną tabelkę z informacjami ile podawać dziecku wody i w jaki sposób – w zależności od jego wieku:

Jaką wodę powinno pić małe dziecko?

Woda, którą podajemy niemowlęciu i małemu dziecku powinna być starannie dobrana do jego potrzeb, odmiennych niż u osoby dorosłej. Tak młody organizm nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i silnie reaguje na niedobory i nadmiary składników odżywczych. Ma też o wiele niższą tolerancję na zanieczyszczenia niż organizm osoby dorosłej.

Nieodpowiednia dla najmłodszych jest na przykład woda ze studni, ze względu na duże ryzyko jej zanieczyszczenia azotanami i azotynami z wód gruntowych. Wybór wody butelkowanej może z kolei sprawiać trudność ze względu na jej ogromną różnorodność. Eksperci w dziedzinie żywienia niemowląt przygotowali specjalne zalecenia dotyczące wyboru i przygotowania wody dla najmłodszych:

Optymalna jest woda źródlana lub naturalna woda mineralna nisko zmineralizowana, niskosodowa, niskosiarczanowa .

lub naturalna . Nie każda woda butelkowana jest odpowiednia – informację o jej rodzaju można znaleźć na etykiecie (w wodzie nisko zmineralizowanej całkowite stężenie soli mineralnych jest mniejsze niż 500 mg/l).

(w wodzie nisko zmineralizowanej całkowite stężenie soli mineralnych jest mniejsze niż 500 mg/l). Do gotowania nie należy używać wody średnio i wysoko zmineralizowanej , ponieważ w trakcie tego procesu traci ona część składników mineralnych, które wytrącają się w postaci osadu.

, ponieważ w trakcie tego procesu traci ona część składników mineralnych, które wytrącają się w postaci osadu. Wodę butelkowaną przechowuj w chłodnym zaciemnionym miejscu .

. Wodę przeznaczoną do spożycia przez dziecko wykorzystaj w ciągu 24 godzin od otwarcia butelki.

Więcej na temat kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych w pierwszych latach życia można znaleźć w Poradniku żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin, dostępnym bezpłatnie na stronie www.1000dni.pl.

Źródło: Materiały prasowe "1000 pierwszych dni dla zdrowia"

