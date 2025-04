Kaszki BoboVita to nr 1 wśród mam! Dzieci lubią je za wyjątkowo pyszny smak, a mamy – za to, że zawierają kluczowe witaminy i składniki mineralne, ważne dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Powstają nawet z 8 różnorodnych zbóż i są dopasowane do potrzeb maluszków. Spełniają wyjątkowo surowe normy, a każda partia zawartych w nich składników przechodzi setki testów jakości i bezpieczeństwa. Dowiedz się, dlaczego kaszki są ważnym elementem diety oraz za co są tak lubiane.

Reklama

Kaszki BoboVita to nr 1 wśród mam i znakomity sposób na wprowadzenie zbóż do diety niemowlęcia.

Zawierają kluczowe witaminy i składniki mineralne, które są ważne dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu, m.in. żelazo i witaminę C, witaminę D czy wapń.

To produkty dopasowane do potrzeb najmłodszych, sprawdzone i bezpieczne, których pyszny smak jest uwielbiany przez dzieci!

Czas na kaszkę nr 1 wśród mam!

Rozszerzanie diety to ważny etap w życiu maluszka. Dziecko poznaje wtedy nowe smaki, inne niż mleko mamy, a podczas tej przygody kształtuje swoje nawyki i preferencje żywieniowe. Jednym z pierwszych kroków w urozmaicaniu jadłospisu są produkty zbożowe, które powinny pojawić się w diecie, kiedy dziecko zaakceptuje smak warzyw i owoców. Smakowita kaszka to dobry pomysł na wprowadzenie do diety maluszka cennych zbóż, składnika ważnego w diecie małego dziecka, a później również dorosłego. Pyszne propozycje od BoboVita są uwielbiane przez najmłodszych. Ich delikatna konsystencja pomaga przejść od diety opartej wyłącznie o mleko do produktów bardziej stałych. Zawarte w nich zboża spełniają wyjątkowo restrykcyjne normy jakości – nawet do 1000 razy bardziej surowe niż w przypadku produktów zbożowych ogólnego przeznaczenia.

Pyszny smak i moc wartościowych składników

Żywienie niemowlęcia nie może być kwestią przypadku. Aby mieć pewność, że dieta maluszka jest odpowiednio zbilansowana i dostarcza mu ważnych składników, których potrzebuje młody organizm, warto korzystać ze sprawdzonych i pewnych produktów. Kaszki BoboVita zawierają to, czego potrzebuje dziecko, a jednocześnie zgodnie z przepisami prawa są wolne od konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku. Są dopasowane do potrzeb malucha i stanowią niezastąpione źródło energii, tak ważnej dla jego wzmożonej aktywności fizycznej oraz codziennego poznawania świata. Kaszki mleczne i bezmleczne przygotowane na mleku modyfikowanym pomagają mamie wspierać prawidłowy rozwój młodego organizmu w wyjątkowym okresie 1000 pierwszych dni życia, ponieważ zawierają m.in.:

żelazo i witaminę C dla wspierania układu odpornościowego,

witaminę D i wapń dla mocnych kości i zębów,

jod, ważny dla rozwoju poznawczego – wspierający uczenie się, pamięć oraz rozwój mózgu,

cynk, istotny dla prawidłowego wzrostu,

witaminy z grupy B – tiaminę (B1) dla rozwoju systemu nerwowego, ryboflawinę (B2), niacynę (B3), kwas pantotenowy (B5), B6 i biotynę (B7) dla metabolizmu energetycznego.

„Cieszymy się, że kaszki BoboVita to nr 1 wśród mam. Ich pyszne smaki, takie jak truskawka, malina, banan i wanilia, są uwielbiane przez dzieci. Nasze produkty smakują maluszkom, a mamy doceniają je za zawarte w nich witaminy i składniki mineralne. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać opiekunów w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych ich dzieci, oferując bezpieczne kaszki, które – przygotowane zgodnie z instrukcją na opakowaniu – stanowią pełnowartościowy posiłek, kompozycję różnorodnych zbóż i mleka modyfikowanego, w wielu pysznych smakach” – mówi Agnieszka Cebulska, Starszy Kierownik ds. Zarządzania Marką BoboVita.

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

Marka BoboVita oferuje szeroką gamę produktów dla niemowląt i małych dzieci, obejmującą m.in. posiłki, zupki, owoce i kaszki. Produkty BoboVita cieszą się uznaniem i powodzeniem wśród konsumentów, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Więcej informacji o ofercie produktów BoboVita znaleźć można na stronie www.bobovita.pl.

NUTRICIA Polska to lider rynku żywności dla dzieci i niemowląt w Polsce. Specjalizuje się w żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz dla osób dorosłych, wymagających specjalistycznego żywienia. NUTRICIA Polska dostarcza produkty żywnościowe dla niemowląt i małych dzieci we wszystkich kategoriach, m.in. mleka następne, takie jak Bebiko 2 Nutriflor+, Bebiko PRO+ 2, Bebilon 2 z Pronutra+, Bebilon Profutura 2 i mleka modyfikowane typu junior oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (m.in.: Bebiko Comfort 2 Nutriflor+, Bebilon Pepti 2 DHA), a także pełną gamę produktów uzupełniających dla niemowląt i małych dzieci (marka BoboVita).

NUTRICIA Polska jest częścią grupy spółek DANONE – światowego lidera na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 4 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywność dla niemowląt i małych dzieci (NUTRICIA) oraz żywność medyczna (NUTRICIA Medyczna). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizacja misji, zgodnie z którą poprzez żywność niesiemy zdrowie tak wielu ludziom, jak to możliwe. Przez nasze produkty, projekty i programy zachęcamy do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień oraz przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju planety. W 12 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy.

Reklama

Więcej: Nutricia