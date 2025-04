Skaza białkowa to alergia pokarmowa zazwyczaj na mleko krowie. Niekiedy pojawia się także alergia na kakao, cytrusy, jaja, mięso z wyjątkiem drobiowego i króliczego.

Najczęściej występuje u dzieci mamy i/lub taty alergików. Gdy rodzice dziecka są uczuleni na pyłki traw, kurz lub inne pospolite alergeny bardzo często jest duża szansa na wystąpienie alergii u noworodka.

Obserwacja malucha po urodzeniu

Po urodzeniu dziecka należy poinformować o tym pediatrę. Być może zleci on mamie zastosowanie od samego początku karmienia piersią diety eliminacyjnej. Mama nie będzie mogła pić mleka. Czasami będzie musiała wyeliminować z diety także produkty wyprodukowane na bazie mleka, a więc śmietanę, sery, kefiry, jogurty czy masło. Obecnie zalecane jest profilaktyczne zaniechanie przyjmowania produktów uczulających przez karmiącą mamę. Co kilka dni można wtedy wprowadzać jeden produkt mleczny i obserwować dzidziusia, czy nie ma objawów uczulenia. Po 3-5 dniach od momentu zjedzenia przez mamę produktu mlecznego na twarzy dziecka mogą pojawić się czerwone krostki. Mogą one się pojawić także na szyi, ramionach czy brzuchu dziecka. Krostki są zazwyczaj objawem alergii. Należy zaprzestać wtedy przyjmowania pokarmu uczulającego. Dodatkowo warto skonsultować się z pediatrą. Aby zmniejszyć swędzenie i rozsiew wysypki można zastosować maści.

Wysypka powinna zaniknąć po 2-3 dniach stosowania kremów lub do 5 dni samoistnie.

Co zamiast mleka?

Przy rezygnacji z karmienia piersią należy wybrać odpowiednie mleko zastępcze. Najczęściej stosowane są mleka na receptę lub mleko sojowe. Ich skład jest opracowany specjalnie dla dzieci ze skazą białkową. Mleko to można podawać od pierwszych dni życia dziecka aż do 2 roku życia, kupując oczywiście mleka z odpowiednimi numerami dla wieku.

Około 5-6 miesiąca życia dziecka należy zacząć urozmaicać dietę dziecka. Pierwsze zawsze są zupki w formie papki. Oczywiście dieta, którą miała mama staje się dietą dziecka. Nie podajemy mu więc mleka ani jego przetworów. Zupki ze słoików powinny być z mięsem indyczym, króliczym i mięsem z kurczaka, nie zaś z wołowiną czy wieprzowiną.

Przy przygotowywaniu posiłków dla małego alergika nowy produkt może być wprowadzany raz na kilka dni. Jeśli wystąpi wysypka produkt należy wycofać z diety.

Alergia u dzieci może minąć. Najczęściej u dwulatka mija i możemy powoli wprowadzać do jego diety produkty do tej pory zabronione.

