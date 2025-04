Ulewanie u niemowląt jest czymś naturalnym i powszechnym, zarówno przy karmieniu piersią, jak i mlekiem modyfikowanym, bo maluch uczy się dopiero zaspokajać potrzeby, a jego układ pokarmowy dojrzewa. Dziecku zdarza się nie połknąć pokarmu. Z czasem, kiedy jego mięśnie będą silniejsze i dojrzalsze, ulewanie będzie zdarzało się coraz rzadziej.

Reklama

Ulewanie u niemowlaka - przyczyny

Główną przyczyną ulewania u niemowląt jest niedojrzałość układu pokarmowego. Mięsień zwieracza usytuowany między żołądkiem a przełykiem, jest bardzo słaby. Dlatego pokarm cofa się aż do przełyku i bezpardonowo wypływa przez jego usta. Może mieć nieprzyjemny zapach, ale zawsze ma mleczną barwę.

Przyczyną ulewania u noworodka jest także przekarmienie go. Nadmierna ilość mleka nie jest magazynowana w organizmie niemowlaka i cofa się do ust. Jeżeli dziecko jest zdenerwowane - często przystawia się je do piersi w celu uspokojenia. Niestety połknięte powietrze, nadgorliwe ssanie i tempo powoduje, że noworodek ulewa.

Ulewanie u niemowląt nie jest zjawiskiem, które zaniepokoiłoby pediatrę, ale możesz intuicyjnie dostrzec sygnały, kiedy to coś więcej, niż niewinne zwrócenie porcji mleka. Może to być refluks u niemowlaka, jeśli występuje któryś z czynników:

dziecko skończyło rok i wciąż ulewa,

podczas jedzenia dziecko wyrywa się, płacze, towarzyszy mu rozdrażnienie,

ma stwierdzone obniżone napięcie mięśniowe,

nie przybiera na wadze, bo ulewanie jest obfite i pojawia się po każdym posiłku.

Wówczas skonsultuj się z pediatrą w celu dalszej diagnostyki.

Ulewanie u niemowląt karmionych piersią

Niemowlę karmione piersią może ulewać, kiedy laktacja u mamy jest jeszcze bardzo rozchwiana i pokarm niekiedy leci jak z cebra. Unormowanie może potrwać kilka miesięcy, nim mleko będzie produkowane w takiej ilości, w jakiej potrzebuje dziecko i będzie to sterowane poprzez jego ssanie.

Dziecko chcąc szybko wypić mleko, którego jest bardzo dużo, połyka także powietrze. Nie bez znaczenia jest też fakt, czy dziecko jest odpowiednio przystawione do piersi. Być może ssie nieefektywnie.

Jak pomóc niemowlakowi:

Karm dziecko często, nawet co dwie godziny. Dzięki temu nie będzie bardzo głodne i zacznie spokojnie ssać.

Przystawiaj do piersi, gdy malec jest spokojny. Jeśli płacze, najpierw uspokój go, kołysząc w ramionach.

Zwróć uwagę, by niemowlę dobrze uchwyciło pierś, żeby podczas ssania nie połykało powietrza (powoduje to nie tylko ulewanie, ale także bóle brzuszka).

Jeżeli dziecko skończyło pić z jednej piersi, poczekaj, aż odbije mu się połknięte powietrze. Dopiero potem podaj drugą pierś.

Przez kilka minut po karmieniu trzymaj dziecko w pozycji pionowej lub prawie pionowej. Poczekaj, aż maluchowi się odbije. Dzięki temu pozbędzie się powietrza, które zalega w żołądku i powoduje przesuwanie się pokarmu ku górze.

Bezpośrednio po jedzeniu nie układaj malca w pozycji na wznak, gdyż może zakrztusić się ulewanym pokarmem. Nie układaj go też na brzuchu (sprowokuje to ulewanie lub wymioty). Najlepsze jest ułożenie na boku.

​

fot. Adobe Stock

Ulewanie u niemowlaka a karmienie butelką

Może zdarzyć się, że niemowlę karmione mlekiem modyfikowanym, ma źle dopasowany smoczek butelki (jego wybór wpływa na rozwój mięśni twarzy) lub - najczęściej - jest przekarmiane. Ssanie smoczka butelki jest prostsze, przez co dziecko zjada więcej, później „przysypia na butli”, aniżeli robi to niemowlę karmione piersią.

Wówczas maluch je solidna porcję mleka i zdarza mu się pozbyć nadmiernej jego ilości. Podobnie dzieje się w przypadku karmienia butelką mlekiem mamy - tu działa zbliżony mechanizm.

Produkty ułatwiające pielęgnację niemowląt kupisz w promocyjnych cenach - podaj w sklepie Smyk kod rabatowy.

Jak pomóc niemowlakowi:

Zwróć uwagę, by dziurka w smoczku nie była za duża (mleko nie może się wylewać, gdy przechylisz butelkę).

Proponuj posiłki co dwie, dwie i pół godziny (podawaj nieco mniejsze porcje).

Nie karm malca, gdy płacze. Najpierw go uspokój.

Zwróć uwagę, by przy jedzeniu główka dziecka znajdowała się nieco wyżej niż reszta ciała.

Trzymaj butelkę pod takim kątem, by cały smoczek był wypełniony mlekiem.

Możesz na chwilę przerwać karmienie, aby dziecku odbiło się połknięte powietrze.

Artykuł na podstawie tekstu Mileny Oszczepalińskiej. Pierwotnie opublikowany 06.10.2015.

Reklama

Czytaj także:Jak przetrwać kryzys laktacyjny?

Jak stopniowo rozszerzać dietę malucha?

Jak często karmić noworodka?