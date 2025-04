fot. Fotolia

Reklama

Kobiece mleko zmienia swój skład

Mleko, w które młode matki wyposażyła natura, to dla dziecka najzdrowszy pokarm. Mleko zaczyna się pokazywać w gruczołach piersiowych już podczas ciąży. To co ważne, to że mleko zmienia się wraz z rozwojem maluszka. Umownie, możemy podzielić mleko na trzy kategorie, w zależności od czasu w którym występuje i jego najważniejszych funkcji.

Siara – pierwsze mleko którym noworodek karmiony jest zaraz po urodzeniu. Jego ilość nie jest duża, ale wystarcza, aby noworodek się najadł. Jest to mleko gęste, o żółtawej barwie. Posiada duże ilości białka, a przede wszystkim substancji odpornościowych, witamin, itp. W porównaniu do mleka występującego w późniejszym okresie siara nie jest mlekiem kalorycznym. Ma mniejszą ilość tłuszczy i laktozy. Występuje w pierwszym tygodniu (od 0 do 5-tej doby) po porodzie. Posiada właściwości przeczyszczające. Jest mlekiem o dużej ilości przeciwciał, czyli dającym ochronę noworodkowi przed alergią lub infekcją. Często nazywana jest młodziwem. Od 6 do 14 doby rozpoczyna się już inne mleko zwane mlekiem przejściowym. Ma ono inny wygląd niż siara, jest bardziej białawe z odcieniem wodnistym. Jest bardziej płynne. Zwiększa się w nim ilość laktozy i tłuszczów oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie. Mleko ma również większą wartość kaloryczną. Zmniejsza się w nim natomiast ilość białka i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Od 15 doby po porodzie mleko jest już dojrzałe. To co najbardziej widoczne to jego znacznie większa ilość. Ten rodzaj mleka jest znacznie bardziej kaloryczny, płynny i przejrzysty. Charakteryzuje go duża zawartość laktozy i tłuszczów. Jest odpowiednie dla wieku dziecka, gdyż jego skład ulega zmianie wraz z rozwojem dziecka.

Zobacz także: Dlaczego niemowlę po karmieniu ulewa?

Kiedy dziecko przy piersi je, a kiedy pije?

To co warto podkreślić, to że dziecko przy pierwszych łykach mleka najpierw się poi a następnie się najada (duży poziom tłuszczy). Dziecko powinno być karmione jedną piersią do momentu jej opróżnienia, a dopiero potem można przełożyć je do drugiej piersi, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Prawidłowe karmienie daje efekty w przybieraniu na wadze i spokoju dziecka. Dlatego dziecko do 6 miesiąca życia karmione piersią nie musi być pojone herbatkami. Duży wpływ na skład mleka dojrzałego ma również dieta kobiety. Najpierw w ciąży, a później podczas karmienia piersią.

Każda karmiąca powinna wiedzieć, że karmienie nocą jest bardziej przyswajalne ze względu na zawartość dużej ilości tłuszczów. Matki karmiące piersią powinny także wiedzieć, że poza tym, że jest to korzystne dla zdrowia dziecka, jest również korzystne z punktu widzenia budowania więzi i bliskości między matką a dzieckiem.

Zasady karmienia piersią:

prawidłowa pozycja karmiącej – dziecko przystawiamy do piersi a nie pierś do dziecka,

pozycja półsiedząca,

„karmienie na żądanie” – tak często jak dziecko potrzebuje,

długość karmienia zależy od tego, kiedy dziecko przestanie intensywnie ssać, ok. 15-20 minut,

dziecko przystawiamy na przemian raz do lewej, raz do prawej piersi,

karmienie powinno być utrzymywane również w godzinach nocnych,

przed karmieniem zwilżamy otoczkę i brodawkę mlekiem, a po karmieniu odczekać z odsłoniętą piersią, aby wyschła,

karmienie piersią powinno być przyjemnością, a nie przymusem.

Reklama

Materiał powstał w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej "Położna na medal".

Zobacz także: Czy prawidłowo karmisz dziecko piersią?