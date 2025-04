Po pierwsze: szczepienia



Podstawową metodą zapobiegania chorobom zakaźnym są szczepienia. Dzięki obowiązkowemu Programowi Szczepień Ochronnych dzieci mogą zyskać długotrwałą odporność na choroby zakaźne, często utrzymującą się przez całe życie.

Noworodki już w ciągu 24 godzin po urodzeniu dostają szczepionkę przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz gruźlicy. Na odrę, świnkę i różyczkę powinniśmy zaszczepić maluchy w 13. lub 14. miesiącu życia (dawka przypominająca jest aplikowana, gdy dziecko skończy 10 lat). Ospa wietrzna natomiast jest jedną z niewielu chorób zakaźnych nieobjętych Programem (z wyjątkiem sytuacji gdy maluch jest szczególnie narażony na zachorowanie, np. w przypadku zakażenia wirusem HIV). Znajduje się ona jednak na liście szczepień zalecanych (szczególnie polecana jest kobietom planującym ciążę, które nie przechodziły wcześniej ospy – podobnie w przypadku różyczki).

Po drugie: karmienie piersią



Mleko matki jest wyjątkowo bogate w przeciwciała wzmacniające odporność dziecka. Odstawiając je od piersi w tym szczególnym okresie możemy mu tylko zaszkodzić. Dodatkową zaletą naturalnego pokarmu jest to, że wraz z mlekiem matki do organizmu dziecka przenikają cenne substancje odżywcze wzmacniające jego układ odpornościowy, m.in. DHA czyli kwas dokozaheksaenowy z grupy kwasów tłuszczowych omega-3. Jest to szczególnie cenny składnik ze względu na swoje właściwości wspomagające prawidłowy rozwój płodu: jego układu nerwowego, mózgu oraz siatkówki oka.

Badania udowodniły, że DHA pozyskiwane z alg morskich zmniejsza ryzyko zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych aż o 62%. Zalecana dla matek karmiących dzienna ilość DHA, którą powinny suplementować, wynosi minimum 200 mg. Dzieci do 2. roku życia powinny natomiast przyjmować 100 mg tej substancji, a wcześniaki od 100 do 200 mg.

Po trzecie: witamina D



Kolejnym składnikiem niezbędnym do budowania odporności dzieci jest witamina D. Ze względu na to, że jest to jedna z niewielu substancji, które nie przenikają do organizmu malucha wraz z mlekiem matki, lekarze zalecają jej suplementowanie już od pierwszych dni po narodzinach. Witamina D ma również duży wpływ na prawidłowy rozwój kośćca oraz układu oddechowego dziecka. Niestety jej niedobór jest powszechnym zjawiskiem w Europie Środkowej ze względu na utrudnioną syntezę skórną tej substancji pod wpływem słońca.

Lekarze rekomendują podawanie 400 j.m. na dobę witaminy D noworodkom oraz od 400 do 600 j.m. maluchom, które ukończyły 6. miesiąc życia. Nie zapominajmy, że organizm naszej starszej pociechy również potrzebuje wsparcia, dlatego dzieciom powyżej roku również zaleca się przyjmowanie witaminy D, w ilości nie przekraczającej 1000 j.m. dziennie.

Po czwarte: higiena



Profilaktyka przeziębienia i grypy nie byłaby skuteczna, gdyby nie wiązało się z nią przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Dlatego warto wpajać je dziecku już po ukończeniu przez nie pierwszego roku życia. Szczególnie w okresie wzmożonej zachorowalności zwracajmy starszemu maluchowi uwagę na częste mycia rąk, przed i po zabawie, a także przed posiłkami, korzystanie z chusteczek higienicznych oraz zasłanianie ust podczas ataku kaszlu. Z pewnością korzystnie wpłynie to na wzmocnienie odporności zarówno jego, jak i (pośrednio) młodszego dziecka.

Nie zaszkodzi również stosowanie dodatkowych środków ostrożności, takich jak antybakteryjne żele do rąk oraz nawilżane chusteczki. Oczywiście nie zastąpią one mycia rąk mydłem i ciepłą wodą, ale mogą stanowić dodatkową ochronę przed zarazkami np. podczas jesiennych spacerów.

