Jak wybrać poduszkę dla dziecka

Odpowiednie środowisko może zapewnić spokojniejszy sen małym dzieciom. Niektórym z nich, tylko ulubiony kocyk lub poduszka zapewnią komfort podczas drzemki w ciągu dnia lub podczas snu w nocy. Młode mamy często zastanawiają się, kiedy dziecko powinno spać na poduszce – niektórzy specjaliści zalecają unikanie poduszki, dopóki dziecko nie skończy co najmniej 2 lat. Oto kilka porad, jak wybrać bezpieczną i komfortową poduszkę dla twojego malucha.

1. Oceń, czy twój maluch jest gotowy, aby zacząć używać poduszkę

Nie należy używać poduszki w kołysce, gdyż istnieje zagrożenie uduszenia. Najlepszy czas, aby wprowadzić poduszkę jest, gdy dziecko zaczyna spać w łóżku. Gdy ramiona dziecka są już szersze niż głowa, dziecku zwykle wygodniej będzie spać z poduszką.

Należy zaobserwować sygnały, które świadczą o tym, że twój maluch jest gotowy do użycia poduszki. Dziecko może chcąc odpocząć kłaść głowę na maskotkach, kocyku, lub kłaść się na poduszce w pokoju starszego rodzeństwa.

2. Wybierz odpowiedni kształt poduszki

Naciśnij na środek poduszki i oceń, jak szybko odzyskuje swój kształt. Jeśli poduszka nie przesuwa się (lub porusza się tylko nieznacznie) po naciśnięciu go, jest zbyt miękka i niebezpieczna do stosowania przez malucha.

Jeśli powrót poduszki do pierwotnego kształtu trwa kilka minut, może być zbyt twarda i niewygodna dla dziecka.

3. Wybierz właściwy rozmiar poduszki

Na rynku istnieje kilku producentów oferujących poduszki zaprojektowane specjalnie dla małych dzieci. Takie poduszki są mniejsze niż standardowe poduszki, ich wymiary to około 30 – 40 cm szerokości, a grubość zamyka się w przedziale między 5 a 7,5 cm.. Dzięki mniejszemu rozmiarowi ryzyko, że dziecko przekręci się w nocy twarzą do poduszki i udusi jest znikome. Poduszki te są też bardziej zbite od standardowych, większych poduszek dla dorosłych.

Im większy rozmiar poduszki, tym jest ona mniej bezpieczna dla dziecka.

Wybierz standardową wielkość poduszki, jeśli poduszka w dziecięcym rozmiarze jest niedostępna. Standardowo, poduszki mierzą najczęściej między 50 a 65 cm. Nie można jednak dopuścić, by maluch spał z więcej niż jedną standardowej wielkości poduszką naraz.

Jeśli twoje dziecko śpi w podwójnym łóżku, usuń dodatkowe poduszki, aby w godzinach snu znajdowała się w łóżku tylko jedna.

4. Zwróć uwagę na wypełnienie poduszki

Aby uniknąć potencjalnych reakcji alergicznych wybierz wypełnienie 100% poliester nieuczulające (PolyFill). Poliester to włókno syntetyczne, które składa się z klastrów trójwymiarowych, jest antyalergiczne i bezzapachowe. Poliester jest bardziej trwały i zachowuje swój kształt dłużej niż włókna naturalne. Jeśli zależy ci na tym, aby poduszka była miękka i „oddychająca”, wybierz wypełnienie zawierające 100% bawełny. Poduszka taka jest bardziej spłaszczona, ale także bardzo jędrna, dzięki czemu jest idealna dla małych dzieci.

Naturalne materiały, takie jak bawełna mogą powodować problemy związane z alergią i nie są tak trwałe jak materiały syntetyczne.

Wypełnienie z pianki hipoalergicznej zalecane jest w celu promowania zdrowej postawy podczas snu, pomagają bowiem wyrównać kręgosłup i odcinek szyjny.

Jeśli szukasz ekologicznego rozwiązania postaw na poduszkę wypełnioną łuską gryczaną. Jest to także wypełnienie antyalergiczne i oddychające, dodatkowo posiada wiele cennych dla zdrowia właściwości i stanowi idealne podparcie dla kręgosłupa i odcinka szyjnego.

Należy unikać wypełnienia z puchu i pierza, ponieważ poduszki takie są zazwyczaj zbyt miękkie i niebezpieczne do stosowania przez malucha, a dodatkowo mogą także być przyczyną alergii.

Kiedy już ocenisz, które cechy poduszek najbardziej odpowiadają potrzebom naszego dziecka należy porównać ceny w sklepach. Poduszki standardowe oraz dziecięce dostępne są zarówno w sklepach detalicznych jak i internetowych. Ceny wahają się od 10 do ponad 200 zł, w zależności od stylu i wypełnienia jakie wybraliśmy.

Poduszka dla dziecka - cenne rady

Naucz dziecko, aby miało poduszkę pod głową i szyją, nigdy pod ramionami! Ułożenie poduszki pod ramionami sprawia, że wypychają się one do przodu, uciskając przy tym płuca i powodując nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa.

Wybierz poduszkę ze zdejmowalnym pokrowcem, który będzie można często prać. Poszewki są dostępne w różnych stylach i kolorach, więc warto zaangażować dziecko w jej wybór.

Niech twój maluch wypróbuje kilka poduszek w półleżącej pozycji, dzięki czemu łatwiej będzie można określić, która z nich zapewnia najlepsze wsparcie dla głowy i szyi.

