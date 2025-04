fot. Fotolia

Reklama

Prawie połowa mam dokarmia dziecko mlekiem modyfikowanym

Jak wskazują dane statystyczne z badania TNS Polska przeprowadzonego wraz z firmą HiPP, aż 44% mam już od pierwszych dni życia dziecka łączy karmienie piersią z podawaniem mleka modyfikowanego. To liczba, która wskazuje, jak duże znaczenie ma właściwy wybór mleka modyfikowanego — produkt dla maluszka, który dopiero pojawił się na świecie, musi mieć najwyższą jakość i budzić niepodważalne zaufanie. Ważne, by był dobrze tolerowany przez dzieci, a także nie zawierał pozostałości jakichkolwiek szkodliwych substancji. Dlatego najlepiej wybierać produkty ekologiczne, które przechodzą dodatkowe, niezwykle restrykcyjne kontrole.

Okazuje się, że przed podjęciem decyzji jaki produkt wybrać, mamy pytają lekarzy i bliskie osoby oraz szczegółowo czytają opakowania i sprawdzają pochodzenie.

Zobacz także: Dlaczego niemowlę po karmieniu ulewa?

Jak mamy wybierają mleko modyfikowane?

Świeżo upieczone mamy, wybierając mleko, najchętniej opierają się na opiniach lekarza lub pielęgniarki, co pokazały wyraźnie wyniki badania HiPP i TNS Polska. Eksperci, z którymi rodzice mają kontakt w szpitalu tuż po porodzie, stają się pierwszymi doradcami. Oprócz medycznych autorytetów, bardzo liczy się opinia bliskich.

Jeśli znajomi nie mają dobrych doświadczeń z produktem, to mama raczej nie kupi go dla swojej pociechy. Potwierdza to wynik cytowanego wcześniej badania: aż 35% mam przyznaje, że markę mleka modyfikowanego poleciła im bliska osoba z rodziny lub z kręgu znajomych.

Reklama

Dlaczego warto wybierać ekologiczne mleko modyfikowane?

Zdarza się, że aby wybrać odpowiednie mleko modyfikowane, mamy muszą wypróbować kilka rodzajów mleka różnych marek. Aby uniknąć wielu prób i niepotrzebnego ryzyka, dobrze jest wybrać produkt pochodzący z rolnictwa ekologicznego. Jest on poddawany restrykcyjnym kontrolom oraz nie zawiera pozostałości szkodliwych zanieczyszczeń, np. pestycydów, które bardzo często uczulają młodziutkie organizmy.

Dlatego też wśród najważniejszych cech mleka, 75% mam biorących udział w badaniu HiPP i TNS Polska, wymienia ekologiczność, a aż 95% dobrą tolerancję. Proces ekologicznej produkcji sprawia, że surowce do produkcji mleka nie zawierają resztek chemii rolnej, dzięki czemu znacząco rośnie prawdopodobieństwo dobrej tolerancji mleka przez dziecko. Dlatego też aż 99% mam stosujących mleko HiPP poleca je innym mamom!

Źródło: Materiały prasowe HiPP

Zobacz także: Pytania o mleko modyfikowane – film