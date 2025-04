Jak wybrać materac dla noworodka?

Po powrocie ze szpitala na dzidziusia czeka już skompletowana wyprawka i pięknie urządzony pokoik. Istotne jest, aby oprócz pluszowych maskotek było w nim wygodne łóżeczko z właściwie dobranym materacykiem.

Reklama

Noworodek większość doby spędza w łóżeczku śpiąc. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że warto w tej sytuacji poświęcić szczególną uwagę materacowi, na którym go ułożymy. Modele dziecięce znacznie różnią się od tych zaprojektowanych z myślą o starszych użytkownikach. Grubość materaca dla maluszka wynosi około 10 cm, podczas gdy dla dorosłego już ok. 20 cm. Drugim istotnym parametrem jest twardość. Do wyboru mamy różne stopnie twardości, co jest ważne ze względu na stale zmieniającą się wagę dziecka. Nowy materac powinien być dobrany w taki sposób, aby zapewniał optymalne podparcie całego ciała. W przypadku dzieci ma to szczególne znaczenie, ponieważ im młodszy i bardziej giętki kręgosłup, tym większa jest jego podatność na różnego rodzaju zwyrodnienia i urazy.

Funkcjonalnie i komfortowo

Spokojnie przespana noc dobrze wpływa na zdrowie i nastrój dziecka. Niewyspany maluszek bywa nadmiernie płaczliwy, co z pewnością odbija się też niekorzystnie na samopoczuciu rodziców. Dobrze wykorzystany czas snu przekłada się pozytywnie na różne aspekty życia dziecka. Wyspany dzidziuś jest pogodny i bardziej otwarty na kontakt z rodzicami. Mniej płacze, dzięki czemu zachowaną energię wykorzystuje na uważną obserwację najbliższego otoczenia. Opiekując się małym dzieckiem nie unikniemy uporczywych plam i zabrudzeń.

W trosce o komfort i zdrowie maleństwa warto skupić się na wszystkich aspektach jego życia. Jednym z nich jest głęboki sen, umożliwiający właściwy rozwój i regenerację organizmu. Odpowiedni materac nie tylko stwarza warunki dla komfortowego wypoczynku, ale zwiększa też szansę na to, że w przyszłości maluch uniknie problemów z kręgosłupem. Zamiast później przypominać dziecku, żeby trzymało się prosto, warto wcześniej zatroszczyć się o profilaktykę, kluczową dla jakości jego życia.

Jednym z polecanych materacyków jest materac EOS z oferty firmy Janpol, który optymalnie dostosowuje się do kształtu ciała maluszka, zapewniając wygodę i właściwe podparcie małego kręgosłupa. Jego wkład stanowi płyta lateksowa, jednostronnie obłożona płytą kokosową o grubości 2 cm. Lateks wyróżnia się wysoką sprężystością i odpornością na odkształcenia. Jego porowata struktura zapewnia swobodny przepływ powietrza, co przeciwdziała rozwojowi grzybów i bakterii. Higieniczny i ekologiczny jest świetnym rozwiązaniem dla małych alergików. Podobnymi zaletami może pochwalić się zastosowany w modelu EOS kokos, naturalny surowiec pozyskiwany z wnętrza skorupy orzecha kokosowego. Dzięki swej lekkiej strukturze włókno kokosowe jest przewiewne, efektywnie pochłania wydzielany pot i wilgoć panującą w otoczeniu. Wysoką jakość dziecięcych materacy z oferty Janpolu potwierdza pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka.

Reklama

Źródło: Materiały prasowe