Jak widzi małe dziecko? Może trudno w to uwierzyć, ale jedyne, co odróżnia noworodek, to ciemne i jasne plamy, ale tylko pod warunkiem, że są bardzo wyraźne. Jego mózg potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby rozwinąć się do tego stopnia, aby odróżniać kolory. Poza tym taki maluch, żeby zobaczyć coś w miarę dokładnie, musi to mieć nie dalej niż 20-30 cm od swoich oczu.

Jak widzi noworodek?

Ostrość widzenia u noworodków jest o ok. 30 razy mniejsza niż u dorosłego człowieka. Nie zapominajmy również o tym, że światło nie dochodzi do gałki ocznej noworodka tak jak do oka dorosłej osoby. Wynika to z faktu, że powieki dziecka są przez pewien czas po urodzeniu napuchnięte po to, żeby chronić oczy przed światłem.

Jak zmienia się to, co widzi dziecko w kolejnych miesiącach życia?

W wieku 2-3 miesięcy dziecko zaczyna już widzieć rysy twarzy osób, które się nad nim pochylają. Oczy też zaczynają ze sobą współpracować i dostrzegają jednocześnie to samo. Do tej pory każde mogło patrzeć na coś innego.

Gdy maluch kończy miesiąc zaczyna już odróżniać kolor czerwony, gdy znajduje się dość blisko jego oczu. W kolejnym miesiącu widzi też zielony. Gdy ma trzy miesiące zaczyna odróżniać też kolor żółty, a w następnym miesiącu – niebieski. W każdym przypadku ważne jest jednak, żeby kolory były wyraźne, a przedmioty były dość duże i znajdowały się w miarę blisko oczu dziecka.

Zobacz, jak widzi niemowlę!

Romesh Angunawela – specjalista od chirurgii oka pracujący w Moorfields Eye Hospital w Anglii – badał zmiany, jakie zachodzą w rozwoju wzroku u dziecka. Swoje spostrzeżenia umieścił na zdjęciach, które możemy obejrzeć poniżej. Według tego lekarza tak własnie widzi dziecko w poszczególnych miesiącach swojego życia.

Po narodzinach:

W pierwszym miesiącu życia:

W drugim miesiącu życia:

W trzecim miesiącu życia:

W czwartym miesiącu życia:

W piątym miesiącu życia:

W szóstym miesiącu życia:

W siódmym miesiącu życia:

W ósmym miesiącu życia:

W dziewiątym miesiącu życia:

W dziesiątym miesiącu życia:

W jedenastym miesiącu życia:

W dwunastym miesiącu życia:

Fot.: goodhousekeeping.com

