Według rad położnych, noworodek powinien być ubrany o jedną warstwę więcej, niż dorosły człowiek. Mimo to ubieranie niemowlaka przysparza nie lada dylematów zwłaszcza zimą podczas spacerów, do samochodu czy podczas snu. Pamiętaj wtedy o zasadach bezpieczeństwa, o których piszemy poniżej.

Reklama

Jak ubierać noworodka na spacer zimą

Jednym z najczęściej powielanych błędów jest ubieranie noworodka w zbyt dużą ilość warstw, jeśli spacer odbywa się np. na powietrzu, ale w międzyczasie mama wchodzi do sklepu ze śpiącym dzieckiem i nie zdejmuje mu czapki, czy nie rozpina śpiworka/kombinezonu zimowego. Jest to podyktowane tym, że drzemka malucha jest bezcenna dla rodzica, a samo ubieranie i rozbieranie dziecka nastręcza kłopotów - zwłaszcza, gdy aura na dworze nie sprzyja.

Decyduj się na ubrania, które łatwo zdjąć i założyć, są miłe dla ciała, nie zawierają zbędnych elementów i ozdób. Naturalne materiały powinny być bezwzględnie stosowane jako pierwsza warstwa przy ubieraniu noworodka i powinny dobrze przylegać do ciała.

Noworodka ubieraj w zależności od temperatur:

powyżej 0°C : wybierz bawełniane body z długim lub krótkim rękawem, bluzkę z długim rękawem, spodnie-legginsy (bez zbędnych guzików i zapięć), ciepłe skarpety.

: wybierz bawełniane body z długim lub krótkim rękawem, bluzkę z długim rękawem, spodnie-legginsy (bez zbędnych guzików i zapięć), ciepłe skarpety. poniżej 0°C: zdecyduj się np. na body z długim rękawem, pajacyk z dodatkiem wełny, sweterek lub bluzę i podwójne skarpety (warto mieć jedną parę takich, które nakładasz „na wyjście”). Możesz też zakupić buciki niemowlęce np. wykonane z wełny czy skóry, które dodatkowo izolują stopy od zimna oraz przydają się, jeśli nosisz dziecko w chuście (przeczytaj więcej o chustonoszeniu). Możesz też pomyśleć o golfie lub ubrankach termoaktywnych.

fot. Adobe Stock

Kombinezon jednoczęściowy czy dwuczęściowy?

Kiedy już maluch jest ubrany w odzież na wyjście, konieczny jest kombinezon dla niemowlaka: zazwyczaj dla noworodków i małych niemowląt przeznaczone są jednoczęściowe kombinezony zimowe: warto, by były zapinane na suwak tak, by łatwo było ubrać dziecko. Najważniejsze, by kombinezon spełniał swoje zadanie i zabezpieczał okolice nerek oraz karku: tu przyda się także szalik-golf pod kombinezon.

Zrezygnuj z guzików, postaraj się też unikać futrzanych kapturów, które mogą drażnić dziecko, a włosy mogą trafić do jego ust. Większość kombinezonów posiada wbudowane rękawiczki i stópki. Wybieraj większy rozmiar, niż nosi dziecko. Dwuczęściowy kombinezon jest dedykowany dzieciom, które chodzą.

Jak ubrać noworodka na zimowy spacer tak, by na pewno nie zmarzł? Postaraj się o śpiworek do wózka lub wiatroszczelne i wodoodporne okrycie malca. W ramach izolacji - wyłóż dno gondoli ciepłym kocem. W przypadku opadów śniegu, miej pod ręką folię ochronną - większość wózków ma ją w standardzie wyposażenia.

Jak ubierać noworodka do snu

Optymalną temperaturą do snu jest przedział 19-22°C. Nie należy nagrzewać pomieszczenia, ale warto zadbać o to, aby w domu nie było przeciągów, a po kąpieli maluch nie miał szansy się ochłodzić. Dobrze mieć bawełnianą czapeczkę, jeśli droga od łazienki do sypialni jest dość długa - przyda się też ręcznik z kapturkiem.

Obszar nerek i karku wychładza się dość szybko i po nich rozpoznasz, czy dziecko powinno zostać okryte, czy np. dodatkowo ubrane. Noworodek do snu zazwyczaj powinien być ubrany w pełne śpiochy (czyli ze skarpetkami) lub ew. śpioszki bez stópek oraz włożony w śpiworek do spania o średniej grubości - bezwzględnie nie należy okrywać dziecka kocykiem czy kołdrą, ani kłaść na poduszce - poprzez ich stosowanie zwiększa się ryzyko śmierci łóżeczkowej.

Jeśli w pomieszczeniu jest chłodno, zdecyduj się na zakup grubszego śpiworka, lub na piżamkę nałóż pajacyk (bez rękawów).

Jak ubierać noworodka w domu i latem

Zazwyczaj w domu temperatura oscyluje wokół 22-23°C, dlatego dziecku wystarczy jedna warstwa - najczęściej pajacyk, lub body i legginsy. Z upływem czasu warto będzie kontrolować, czy dziecku nie jest za zimno lub za ciepło - pamiętaj o sprawdzaniu karku, stóp czy dłoni. Kiedy maluch zacznie raczkować, warto zrezygnować ze śpiochów ze stópkami, które mogą blokować jego zapał do poruszania się.

Bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej garderoby latem - postaw wyłącznie na naturalne tkaniny: delikatną bawełnę (body czy kaftaniki, rampersy czy bloomersy), ew. cienkie skarpetki oraz muślinowe otulacze czy ażurowe kocyki (warto mieć na podorędziu, gdy np. wejdziesz do klimatyzowanego sklepu).

fot. Adobe Stock

Nie zapomnij o letnich akcesoriach: ubieraj noworodka w cienkie chustki lub czapeczki chroniące przed słońcem oraz rozważ zakup parasolki do wózka. Pod żadnym pozorem nie okrywaj wózka - dziecko wówczas będzie czuło się na spacerze jak w piekarniku.

Jak ubierać dziecko do samochodu

Wielu rodziców martwi się o ubieranie noworodka na czas przejażdżek autem. Słusznie - maluch nie powinien mieć na sobie odzieży wierzchniej podczas jazdy samochodem, ponieważ w razie wypadku czy kolizji to kombinezon czy kurtka pozostaje w foteliku, a dziecko może z niego wylecieć.

Przerażający scenariusz nie jest zbyt częsty, ale lepiej ubieraj dziecko wystarczająco ciepło (nałóż dodatkową warstwę, apaszkę, czapkę oraz buciki) i zabierz ze sobą kocyk lub kołderkę na czas podróży. Nie ustawiaj klimatyzacji na wysokie temperatury, by po wyjściu z samochodu nie zafundować rozgrzanemu noworodkowi porcji szoku termicznego. Możesz też zainwestować w śpiworek do samochodu.

Reklama

Więcej w temacie: Jak dbać o noworodka zimąJaki wybrać wózek dla dzieckaJak wybrać dobrą spacerówkę