Fot. Fotolia

Reklama

Pomoc taty w opiece nad dzieckiem jest bardzo ważna

Jak wynika z badań ankietowych, przeprowadzonych na potrzeby kampanii „Mamo, razem damy radę nauczyć się karmienia piersią” w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, znacząca jest tu rola ojca. W badaniu zrealizowanym w kwietniu 2014 roku na stronie www.1000dni.pl wzięło udział niemal 3,5 tys. respondentek. Aż 95% pytanych mam i 97% kobiet w ciąży wskazało, że główną pomoc w wychowywaniu i opiece nad dzieckiem stanowi mąż lub partner.

„Kiedy początkowo we dwoje z mężem zajmowaliśmy się dziećmi, karmienia były poprzedzane zmianą pieluszki, zawsze z budzikiem o danej godzinie, żeby nie prowokować niepotrzebnych pożarów do ugaszenia i trzymać się wyuczonej systematyczności” – opowiada pani Ania, mama trojaczków, która po powrocie męża do pracy zmierzyła się z opieką nad maluszkami. – „Kiedy we dwoje zajmowaliśmy się dziećmi, odciągałam pokarm przed karmieniem. Natomiast kiedy nadszedł ten czas i zostałam sama, musiałam wypracować efektywniejszą metodę.”

Tata może zapewnić komfort przy karmieniu piersią na wiele różnych sposobów: już podczas ciąży może uczestniczyć wraz z przyszłą mamą w zajęciach w szkole rodzenia lub w warsztatach na temat karmienia piersią.

Tata może wyręczyć karmiącą mamę w domowych obowiązkach, zająć się starszymi dziećmi. Może też pomóc w codziennej opiece nad maluchem, podawać go mamie do przystawienia do piersi, może też zadbać o atmosferę spokoju i bezpieczeństwa we wspólnym domu i wspierać mamę w momentach zwątpienia.

Mimo że ojcowie sami nie mogą karmić piersią, są bardzo istotnym czynnikiem sprzyjającym naturalnemu karmieniu. Ich wsparcie, zrozumienie i pomoc mają wpływ na to, czy mama zdecyduje się karmić i jak długo będzie to robić. Tato, pamiętaj, przyszłe zdrowie dziecka jest także w Twoich rękach! Wejdź na www.1000dni.pl i dowiedz się więcej o karmieniu piersią, aby jak najlepiej wspierać mamę i maluszka! Najlepszym prezentem na Twój pierwszy Dzień Ojca będzie zdrowie dziecka w przyszłości.

Zobacz także: ABC karmienia niemowlęcia i małego dziecka

Reklama

Pierwsze 1000 dni życia dziecka - okres programowania żywieniowego

Brzmi bardzo technicznie, ale jest w zasięgu każdego rodzica: możliwość „zaprogramowania” metabolizmu dziecka i jego zdrowia w przyszłości została udowodniona naukowo. Przez pierwszych 1000 dni życia malucha, od momentu poczęcia do około 3. roku życia trwa proces tzw. programowania żywieniowego we wczesnym okresie życia. To, jakie składniki odżywcze i w jakiej ilości Twoje dziecko otrzymuje w tym ważnym i niepowtarzalnym okresie, wpływa m.in. na jego nawyki żywieniowe, skłonność do otyłości, odporność na niektóre choroby.

Jako tata, w ciągu tych pierwszych 1000 dni, masz największy wpływ na prawidłowy metabolizm i kondycję organizmu swojego dziecka w całym jego przyszłym życiu.

Kluczowym elementem procesu programowania metabolicznego jest karmienie piersią. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka i jego kontynuację po rozszerzeniu diety nawet do 2. roku życia. Wyłączne karmienie piersią to jedna z 6 złotych zasad zdrowego odżywiania na 1000 pierwszych dni. Mleko mamy zawiera wszystkie składniki potrzebne niemowlęciu do prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Choć mężczyźni nie mogą karmić piersią, ich rola jest bardzo ważna. W tym szczególnym okresie macierzyństwa mama potrzebuje dużo uwagi i troski ze strony rodziny i najbliższych.

Źródło: Biuro Prasowe Programu “1000 pierwszych dni dla zdrowia”

Zobacz także: Jak poradzić sobie ze strachem przed rodzicielstwem?