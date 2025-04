Dlaczego tak ważna jest wspólna zabawa

Wspólna zabawa z dzieckiem rozwija jego naturalne zdolności, pobudza wyobraźnię oraz daje upust emocjom i fantazjom. W czasie zabawy maluch nabywa wiele przydatnych umiejętności, które są niezbędne do życia w społeczeństwie - uczy się pozyskiwania informacji, dzielenia się z innymi czy też odczytywania emocji drugiej osoby.

W kontakcie z dzieckiem to przede wszystkim rodzicie powinni wykazywać inicjatywę i pomysłowość w organizowaniu wspólnego czasu. Ich zadaniem jest zademonstrowanie maluchowi różnych sposobów zabawy oraz umożliwienie mu wykorzystania pełni jego potencjału.

W pierwszych latach życia to właśnie rodzic jest inicjatorem działań dziecka, które obserwuje i naśladuje jego zachowania. Wspólna zabawa służy zaspokojeniu potrzeby bliskości malucha. Jeśli poświęcamy mu odpowiednią ilość czasu, nasza pociecha czuje się kochana i akceptowana.

To bardzo ważne, gdyż tylko takie dzieci mogą być szczęśliwe. Pamiętajmy także o tym, iż samo udostępnienie zabawek lub, co gorsza, włączenie bajki nie wystarcza. To obecność i zaangażowanie rodzica sprawia, że maluch czuje się ważny.



Zasady racjonalnego kupowania zabawek

W pierwszych latach życia dziecka na pierwszy plan wysuwają się przedmioty użytku domowego jako elementy zabawy. Wyobraźnia sprawia, że nawet zwykły kubek czy karton mogą stać się obiektem zabawy. Sprzyja to rozwijaniu dziecięcej kreatywności. Z podziwem patrzymy na malucha, który z koca i kilku krzeseł stworzył niesamowitą konstrukcję przypominającą dom. Połączenie prostych przedmiotów z dziecięcą fantazją daje czasem imponujące rezultaty.

Gdy dziecko jest już starsze, jego zabawa przyjmuje bardziej bogatsze formy. Prawdziwą frajdę maluchowi dają wymyślne zabawki wprost ze sklepowych półek. Dają one mu szansę na rozwijanie różnego typu umiejętności oraz poznania i zrozumienia otaczającego go świata.

Maluch potrzebuje ich nie tylko ze względu na walor edukacyjny, ale ma to także wpływ na jego poczucie własnej wartości, rozumianego w kontekście dopasowania społecznego. Każdy brzdąc potrzebuje aprobaty ze strony rówieśników; jest mu ona potrzebna do zbudowania prawidłowych relacji z innymi.

Wybór odpowiedniej zabawki

Wybór odpowiedniej zabawki nie jest wcale taki łatwy jakby się to mogło wydawać. Najpierw trzeba zastanowić się, jakie kryteria powinna ona spełniać. Do najważniejszych założeń zaliczamy: rozwijanie zdolności ruchowych, wzrokowych i słuchowych, nauka rozwiązywania problemów, rozwijanie wyobraźni, zainteresowań oraz poczucia estetyki.

Nie można zapominać także o wymogu bezpieczeństwa; niektóre z zabawek składają się z ostrych kantów, małych części, które mogą spowodować zakrztuszenie się malucha. Ryzyko jest tym większe, im młodsza jest nasza pociecha. W związku z tym pamiętajmy by dobierać zabawki zgodnie z wiekiem zarówno chronologicznym, jak i rozwojowym dziecka. Na etykietach większości z nich, zamieszczone są informacje dotyczące wymaganego wieku. Ulotka zawiera także ostrzeżenia odnośnie użytkowania oraz nazwę i adres producenta( w razie reklamacji).

Sprawdźmy czy na opakowaniu znajduje się znak certyfikatu CE, oznaczającego spełnienie norm europejskich przez producenta zabawki. W żadnym razie kupiona przez nas zabawka nie może zawierać szkodliwych substancji chemicznych takich jak: ftalany, metale ciężkie, lotne substancje organiczne) czy bromowe środki opóźniające palenie.

Pamiętaj, że zabawki nie mogą być rekompensatą braku czasu dla dziecka czy chwilową namiastką dzieciństwa. Zdecydowanie lepiej poświęcić swój czas na zabawę z maluchem, niż kupować kolejną maskotkę, która i tak kiedyś się mu znudzi i zostanie odłożona w najciemniejszy zakamarek pokoju.

Jeśli już decydujemy się na zakup nowej zabawki, to nie kierujmy się w wyborze modą czy reklamą niedawno obejrzaną w telewizji, a własnym rozsądkiem, który dyktuje nam czy dana rzecz jest rzeczywiście bezpieczna i rozwijająca.

