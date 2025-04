Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, że gdy w domu pojawia się niemowlę, nie tylko ono ma problemy ze snem. Czasami inni domownicy także odczuwają skutki braku snu. Podczas snu dzieci rosną, a rodzice mają możliwość zregenerować siły po to, aby móc dalej zajmować się dzieckiem najlepiej, jak umieją.

Z oczywistych powodów zależy Ci na tym, aby Twoje dziecko się wysypiało… ze względu na nie i ze względu na siebie, a także ze względu na pozostałych domowników.

Wpływ snu na kondycję człowieka

Zmęczone niemowlę jest drażliwe, a zmęczona mama czy tato także często bywają drażliwi. Bez snu człowiek nie może być w dobrej kondycji, a sen jest tak samo potrzebny jak pożywienie i woda. Noworodki średnio przesypiają około 16,5 godziny na dobę, choć Tobie pewnie wydaje się, że jest inaczej. Dzieci w wieku osiemnastu miesięcy śpią około 13,5 godziny na dobę.

Należy jednak pamiętać, iż są to dane uśrednione, więc jeśli Twoje dziecko śpi mniej lub więcej, a przy tym rośnie i rozwija się normalnie, nie ma powodu do niepokoju. Sen jest konieczny do zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego — dotyczy to absolutnie wszystkich ludzi w każdym wieku, w tym noworodków i starszych dzieci.

Objawy braku odpowiedniej ilości snu

Niestety, niemowlęta nie zawsze śpią tak, jakby sobie tego życzyli ich rodzice. Sen sam w sobie jest wielką tajemnicą. Wprawdzie nauka poznała już wszystkie mechanizmy nim rządzące, jednak w zasadzie dalej nie wiadomo, w jaki sposób sen pomaga odzyskać organizmowi siłę, a umysłowi spokój lub dobre samopoczucie. Nikt jednak nie kwestionuje potrzeby snu.

Gdy dorośli mają za mało snu, zarówno ich umysły, jak i ciała asertywnie domagają się swoich praw.

Bywa, iż ludzie zasypiają podczas pracy przy biurku, za kierownicą, a nawet w jakichś mało dogodnych lub niebezpiecznych warunkach. Organizm na różne sposoby demonstruje brak snu.

Oto niektóre objawy braku snu u dorosłych:

trudności z jasnym myśleniem,

drażliwość i złość,

brak energii,

podejmowanie niewłaściwych decyzji,

utrata apetytu,

brak cierpliwości.

Dla dziecka ważniejszy jest odpowiedni sen nocny niż przespanie całego dnia. Być może obecnie obserwujesz u siebie część tych objawów, ale nie trać nadziei.

Dzieci także potrzebują snu i istnieją metody, które pozwolą Wam obojgu uzyskać to, czego potrzebujecie.

