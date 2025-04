Po urodzeniu dieta dziecka jest zdecydowanie monotonna - je wyłącznie mleko mamy lub mleko modyfikowane. Z czasem jednak jego apetyt wzrasta i potrzeby na różne składniki odżywcze także. Warto zatem wiedzieć, w którym momencie jakie produkty można, a nawet trzeba, wprowadzać do diety niemowlaka. Bądź świadomą mamą i dowiedz się, jak działać w tym zakresie.

Jak rozszerzać dietę niemowlaka?

Najpierw warzywa...

Od 4.-6. miesiąca można zacząć wprowadzać do diety dziecka nowe posiłki – zaleca się, by były to warzywa. Owoce należy podać w dalszej kolejności, aby nie przyzwyczajać malucha do słodkich smaków, w wyniku czego mogą mu później nie smakować warzywa. Próbowanie pierwszego, nowego składnika najlepiej rozpocząć w południe.

Na początek można podać 3-4 łyżeczki warzyw o konsystencji purée. Następnie dobrze jest nakarmić dziecko do syta pokarmem, do którego jest przyzwyczajone (mleko mamy lub modyfikowane). Każdego kolejnego dnia można dać dziecku więcej łyżeczek nowego produktu, nie zrażając się ewentualną niechęcią malucha.

...Potem mięso

Gdy pociecha przyzwyczai się do warzyw, można rozpocząć wprowadzanie dań z mięsem, np. puree z marchewki i ziemniaczków z jagnięciną. To ważne, ponieważ mięso jest doskonałym źródłem białka i żelaza. Wchłanianie żelaza można zwiększyć dzięki witaminie C, podając dziecku po posiłku kilka łyżeczek musu czy soku owocowego.

Nauka gryzienia

W okolicach 8.-10. miesiąca życia należy przechodzić na posiłki z wyczuwalnymi cząstkami składników, które wspomagają naukę gryzienia. Warto nadal korzystać z gotowych produktów, które mają odpowiednią dla dziecka konsystencję. Po 1 roku życia to czas, kiedy dziecko przechodzi już stopniowo na produkty z rodzinnego stołu. Pamiętajmy, by na początek były to potrawy lekkostrawne. Rocznemu maluchowi wystarczy je jedynie posiekać lub pokroić, jeśli jest taka potrzeba.

