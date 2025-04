fot. Fotolia

Dlaczego warto karmić piersią?



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby dziecko przez pierwsze 6 miesięcy życia było karmione wyłącznie piersią. Mleko matki ma skład najlepiej dostosowany do potrzeb niemowlęcia i zapewnia ochronę przed chorobami. Karmienie piersią pomaga też mamie odzyskać figurę sprzed ciąży, przyspiesza powrót do stanu zdrowia w okresie połogu, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka i nie nadwyręża domowego budżetu.

Żywienie mamy karmiącej piersią



Eksperci podkreślają, że w okresie karmienia piersią bardzo ważne jest zachowanie przez matkę odpowiedniej, pełnowartościowej i urozmaiconej diety służącej zarówno jej samej, jak i maleństwu.

Podstawowe zalecenia żywieniowe:



Jedz regularnie, 5 razy dziennie.

Jedz nieco więcej niż w okresie ciąży.

Spożywaj płyny w ilości gaszącej pragnienie – około 2,5-3 litrów na dobę.

Nie stosuj diet odchudzających ! Mleko musi pozostać pełnowartościowe.

! Mleko musi pozostać pełnowartościowe. Nie spożywaj żywności nadmiernie przetworzonej, konserwowanej chemicznie, sztucznie aromatyzowanej czy barwionej.

Staraj się wyeliminować z diety cukier i słodycze – to puste kalorie!

Unikaj spożywania potraw zmieniających smak twojego mleka, np. cebuli, czosnku, brokułów .

. Unikaj potraw ostrych, kwaśnych, ciężkostrawnych i tłustych.

Zrezygnuj z picia alkoholu, palenia papierosów i unikaj picia kawy i herbaty.

Które produkty zjadane przez karmiącą matkę szkodzą dziecku?



Niektóre pokarmy przyjmowane przez matkę mogą spowodować kolkę u dziecka. Wówczas potrzebna jest odpowiednia modyfikacja żywieniowa – chwilowe wykluczenie potencjalnie wywołującego kolkę produktu bądź rezygnacja z niego.

Do produktów, które mogą mieć taki efekt, zaliczamy: czosnek, cebulę, kapustę, brokuły, morele, suszone śliwki, fasolę, rabarbar, czekoladę, kakao i świeże owoce.

Podobnie, niektóre składniki żywności mogą powodować alergię pokarmową u dziecka. Niezbędna jest wtedy konsultacja z lekarzem i wykluczenie z diety matki tych, na które dziecko jest uczulone. W miejsce wyeliminowanych uczulających produktów należy wprowadzać zamienniki o podobnych właściwościach odżywczych.

Do najczęściej uczulających produktów należą: mleko krowie, jaja, owoce (cytrusy, truskawki), pomidory, ryby i owoce morza, orzechy, czekolada i kakao.

Aktywność fizyczna



Aktywność fizyczna w okresie karmienia piersią powoduje lepsze ukrwienie klatki piersiowej, a tym samym pobudza laktację.

Warto zatem wykonywać ćwiczenia o umiarkowanej intensywności. Pozwolą one na szybki powrót do formy sprzed ciąży.

Zasady aktywności fizycznej



Ćwicz mięśnie Kegla. Możesz to robić już w pierwszej dobie po porodzie, jeśli rodziłaś siłami natury. Ćwiczenia te zmniejszają ryzyko nietrzymania moczu i przyspieszają „powrót brzucha” do stanu sprzed ciąży.

Jak ćwiczyć po porodzie?



Jeśli jesteś po cesarskim cięciu, powinnaś poradzić się lekarza, kiedy możesz zacząć ćwiczyć. Nie przesadzaj z aktywnością; ewentualne zakwasy będą zakwaszać pokarm. Wychodź na spacery i dotleniaj się; pozwoli to zniwelować zmęczenie. Angażuj dzieci do zabawy! Ich noszenie to też aktywność fizyczna! Po połogu, stopniowo do spacerów dokładaj inne ćwiczenia, np. pilates i ćwiczenia wzmacniające (przysiady, uniesienia ramion, brzuszki, wypady). Przez okres 6 tygodni po porodzie nie wykonuj klasycznych brzuszków!

Pamiętaj! Karmisz piersią – Twoje żywienie nadal ma podwójne znaczenie.

