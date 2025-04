Karmienie piersią to najcudowniejsza chwila w życiu debiutującej mamy. Tuląc swojego maluszka przekazujesz mu to, co najlepsze. Pamiętaj, że nawet jeżeli początki bywają trudne, nie należy się poddawać! Nieważne jest to, czy w Twojej rodzinie matki karmiły piersią. Niezdolność do karmienia piersią nie jest dziedziczna. Nie ma znaczenia także rozmiar Twoich piersi. Pamiętaj, że najważniejsze są chęci.

Jak poradzić sobie z nawałem pokarmu?

Nawał to nagłe zwiększenie ilości pokarmu. Jeśli się pojawi najlepiej ograniczyć spożywanie płynów i jak najczęściej karmić dziecko. Odciąganie pokarmu laktatorem nie ma większego sensu, bo im więcej go odciągniesz, tym więcej się go pojawi. Przed karmieniem warto wziąć ciepły prysznic albo lekko odciągnąć pokarm, żeby ułatwić dziecku ssanie. Po karmieniu zrób sobie zimne okłady albo przyłóż liście białej kapusty.



Czy moje mleko wystarczy dziecku?

Nie ma potrzeby dokarmiania malucha, jeśli nie zadecyduje o tym lekarz. Mleko może wydawać Ci się za chude, ale im dłużej karmisz dziecko tym pokarm staje się treściwszy i gęstszy. Nie martw się jeśli Twój malec wygląda szczuplej niż inne dzieci w jego wieku. Powinien przybierać na wadze przynajmniej 500 g miesięcznie. Jeżeli dziecko częściej dopomina się jedzenia w nocy, a jego mocz się zmienia być może problemem jest odwodnienie. Wówczas maluszkowi karmionemu piersią warto podać wodę dla niemowląt, jak np. Mama i ja. Z pewnością nie zaburzy to cyklu karmienia, natomiast smyk szybciej nauczy się przesypiać noce.

Jak długo powinno trwać karmienie?

Wszystko zależy od Twojego smyka. Są dzieci, którym zaspokojenie głodu zajmuje dwukrotnie więcej czasu niż innym. Nie jest to jednak powód do obaw. Podczas karmienia nocą upewnij się czy smyk nie śpi przy piersi. Jeśli nie słyszysz odgłosów przełykania przypominającego postękiwanie, delikatnie rozbudź malucha i odstaw go od piersi. Jeśli zastanawiasz się skąd wiadomo, że dziecko jest najedzone, odpowiedź jest prosta. Maluch ssie tyle, ile potrzebuje.

Jaka jest najwygodniejsza pozycja?

Możesz karmić zarówno na siedząco, jak i na leżąco, zależy jak Ci wygodnie. Ważne, żeby dziecko było jak najbliżej Ciebie. Zadbaj jednak o swoją wygodę, karmienie powinno być dla Was czasem relaksu. Dziecko nie powinno wyczuwać zdenerwowania czy zmęczenia. Jeśli po przystawieniu dziecka do piersi poczujesz ból, który nie zniknie po kilku sekundach, spróbuj zrobić to ponownie. Ważne, żeby dziecko obejmowało ustami całą brodawkę wraz z jej otoczką.

Jak się odżywiać?

W okresie karmienia piersią powinnaś unikać napojów gazowanych i potraw ciężkostrawnych. Warto unikać także konserwantów i sztucznych barwników. W pierwszych tygodniach dodatkowo nie spożywaj produktów wzdymających, takich jak groch, kapusta czy fasola. Jeśli Twój maluszek jest alergikiem, także możesz karmić go piersią. Musisz jednak wyeliminować ze swojej diety składniki, które mogą przenikać do pokarmu i uczulać dziecko. Bardzo ważna jest również ilość płynów - możesz pić ile chcesz, najlepiej przynajmniej 2 litry dziennie. Powinnaś jednak unikać gazowanych, sztucznie słodzonych napojów. Najlepsze będą niesłodzone soki, zielona herbata i woda niegazowana. Sprawdź czy woda ma odpowiednie atesty i czy jest odpowiednia dla karmiących mam. Niektóre, jak np. Mama i ja przydadzą ci się także do dopajania malca, a później do przygotowywania dla niego posiłków.

Czy karmić poza domem?

Oczywiście. Musisz tylko zapewnić sobie i dziecku warunki, w których oboje będziecie czuć się bezpiecznie i spokojnie. Żeby uniknąć ciekawskich spojrzeń warto używać specjalnego biustonosza z klapka i nosić bluzki, których rozpięcie czy podwinięcie nie przysporzy Ci zbyt wielu problemów. Przydadzą się także wkładki laktacyjne. Możesz także zabrać ze sobą pieluchę, żeby w razie potrzeby się nią zakryć. Na pewno nie musisz myć piersi przed każdym karmieniem. Wystarczy zwykła higiena osobista, a bakterie, które masz na skórze na pewno nie są groźne dla malucha.

Czy można przechowywać pokarm na zapas?

Musisz pamiętać, że im więcej pokarmu ssie maluch i im więcej go odciągasz, tym więcej mleka wytwarzasz. Nie ma więc sensu odciągać resztek pokarmu. Rób to tylko wtedy, kiedy nie możesz nakarmić dziecka. Pokarm należy przechowywać w sterylnym pojemniku w lodówce, możesz go także zamrażać.

Kiedy zakończyć okres karmienia piersią?

To zależy głównie od Ciebie i dziecka. Lepiej jednak przed podjęciem takiej decyzji skonsultować się z lekarzem. Możesz stopniowo przyzwyczajać maluszka do butelki podając w niej najpierw swój pokarm i stopniowo przechodzić na inny. Przyjęty czas, w jakim dziecko należy karmić tylko piersią to 6 miesięcy.