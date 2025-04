fot. Fotolia

Wygoda przy karmieniu piersią

Okres karmienia piersią dla wielu kobiet jest ogromnym wyzwaniem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Dla pozostałych jest to naturalna czynność, do której były one stworzone. Niezaprzeczalnie jednak okres ten wiąże się z wachlarzem towarzyszących emocji i już na zawsze zmienia podejście kobiety do siebie i swojego ciała.

Poduszki do karmienia – w kształcie rogala lub fasolki

W pierwszych dniach po porodzie, kiedy jeszcze wszystkie mięśnie są obolałe a znalezienie wygodnej dla siebie pozycji jest dość trudne i co więcej odpowiedniej pozycji do karmienia niemowlęcia, warto wypróbować specjalne poduszki do karmienia tzw. „rogale” bądź „fasolki”. Dzięki nim zapewnimy zarówno sobie, jak i dziecku większy komfort.

Często przyczyną wcześniejszego odstawienia dziecka od piersi i zastąpienia jej butelką jest ból wynikający z niewygodnej pozycji przy karmieniu.

Gdy kobieta jest obolała, a dodatkowo przy karmieniu ból wzmaga się, wtedy dziecko denerwuje się, nie może właściwie uchwycić piersi, jest rozdrażnione i płaczliwe, co z kolei sprawia, że kobiety wybierają butelkę... A przecież nie o to chodzi! Właśnie po to powstały poduszki i rogale do karmienia. Jeśli damy sobie i dziecku szansę, okres karmienia piersią może być najpiękniejszym w naszym życiu!

Dlaczego warto karmić piersią?

W karmieniu piersią nie chodzi wyłącznie o nasycenie dziecka. Czynność ta zaspokaja także potrzebę bliskości, tworzenia więzi z matką, zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa, uspokaja oraz odstresowuje. Matce z kolei pozwala w pełni dojrzeć i zbudować swoją wewnętrzną siłę. Jest to uczucie, że dla kogoś jest się całym światem i osobą niezastąpioną, daje największe spełnienie i zwiększa poczucie własnej wartości.

Ile trwa jedno karmienie?

To, jak ważna jest w tym momencie wygodna pozycja najlepiej wiedzą matki, które większość dnia i nocy spędzają na karmieniu piersią. Zdarza się, że maleństwo powolutku ssie pierś, nawet 2 godziny przy jednym posiłku! Inne niemowlaki z kolei najadają się w kilka minut, lecz potrafią wołać o pokarm kilka razy w ciągu godziny.

Czy istnieje uniwersalna pozycja do karmienia?

Nie ma jednej, najlepszej pozycji do karmienia piersią dla świeżo upieczonej mamy. Dobra pozycja to taka, która zapewnia wygodę, nie obciąża jednej partii mięśni, a przede wszystkim umożliwia prawidłowe ułożenie malucha, które ułatwi mu ssanie. Na dłuższe karmienia dobrze jest przyjąć pozycję na fotelu, bądź kanapie i podłożyć sobie poduszkę czy wałek pod lędźwie.

Aby nie nachylać się z piersią do dziecka, najlepiej jest ułożyć je na poduszce do karmienia.

Wygodne karmienie piersią – o czym pamiętać?

Pozycji do karmienia piersią jest wiele. Szczegółowo można się z nimi zapoznać w szkole rodzenia, radą i pomocą po porodzie służą za to położne. Najważniejsze jednak, aby była ona wygodna, zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Pamiętaj, aby:

główka, ramiona i tułów malca znajdowały się w jednej linii,

twarz dziecka była zwrócona w stronę piersi bez konieczności skręcania szyi,

ciało malucha ściśle przylegało do ciała matki,

dziecko miało możliwość odchylenia głowy od piersi.

Nie pozwólmy, aby najbardziej intymne i wspaniałe chwile w życiu umknęły nam z prozaicznego powodu braku komfortu podczas karmienia. Jeśli poduszka może rozwiązać problem nie warto się zastanawiać, tylko spróbować!

