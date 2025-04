Wydawałoby się, że rozpoznanie suchej skóry u dziecka jest bardzo proste – staje się ona szorstka, bez połysku, zwiotczała, łuszcząca się. Niestety, badania pokazują, że ponad 60% matek nie zauważa pierwszych sygnałów suchości skóry u swoich niemowląt, zgłaszając się do lekarza z już poważnymi objawami. Delikatna skóra dziecka jest bardzo skłonna do szybkiej utraty wilgotności, ponieważ w pierwszych miesiącach życia jest dużo cieńsza niż u osób dorosłych, a ponadto ma inny odczyn pH i nie jest całkowicie wykształcona.

Utracie wilgoci sprzyja wiele czynników. Latem – głównie wysoka temperatura i klimatyzacja, zimą – mróz i centralne ogrzewanie. Zaskakującym dla niektórych rodziców może być fakt, że także długie kąpiele w ciepłej wodzie wysuszają skórę niemowląt. Dlatego właśnie należy do kąpieli dodawać specjalnych środków nawilżających.

Warto pamiętać, że sucha skóra może być także objawem poważnych chorób, takich jak: łuszczyca, atopowe zapalenie skóry czy nawet cukrzycy. Nie należy więc jej lekceważyć.

Jak odpowiednio nawilżać skórę niemowlęcia?

Naturalne pH skóry mieści się w przedziale 5,5-6, jest ono więc lekko kwaśne, co zapobiega wnikaniu bakterii w obręb naszej skóry. Aby uniknąć podwyższenia pH, przeciwwskazane jest używanie mydeł o zasadowym odczynie. Zamiast tego, powinniśmy wybierać lekko kwaśne, nawilżające kosmetyki do kąpieli.

Jeżeli skóra dziecka jest zauważalnie sucha, a do tego maluch narażony jest na czynniki sprzyjające jej wysuszaniu, powinniśmy dodatkowo po kąpieli natłuszczać dziecko specjalnymi balsamami lub oliwkami. Są to środki bezzapachowe, bezbarwne i hipoalergiczne, czyli takie, które nie będą uczulać naszych maluchów. Wykazują one działanie ochronne, nawilżające i przeciwzapalne.

Zimą chrońmy również nasze dzieci przed mrozem smarując je grubą warstwą tłustego kremu ochronnego.

Jeżeli nasze dziecko ma poważne problemy ze skórą, warto abyśmy skonsultowali się z dermatologiem. Zaproponuje nam on odpowiednie środki do pielęgnacji, a w razie konieczności wdroży leczenie przyczynowe atopowego zapalenie skóry czy łuszczycy. Najlepsze są preparaty do pielęgnacji wrażliwej skóry dzieci i niemowląt, polecane przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka. Wszystkie są dostępne w aptekach.

