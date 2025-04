Wcześniakami określane są dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży. Ze względu na to, że przyszły na świat za szybko, nie są jeszcze w pełni ukształtowane i wymagają szczególnej opieki. Jakiej? Podpowiadamy!

Jak opiekować się wcześniakiem?

Zwykle wcześniaki po urodzeniu przebywają jeszcze przez jakiś czas w szpitalu. To, jak długo tam pozostają, zależy od tego, w którym tygodniu ciąży się urodziły. Może to trwać dwa tygodnie, a może nawet kilka miesięcy... W tym czasie rodzice powinni dowiedzieć się, jak opiekować się wcześniakiem, gdy już wróci do domu. Dopóki jest w szpitalu, specjalistyczny sprzęt i opieka medyczna s a gwarantowane. A na co należy zwrócić uwagę, by pielęgnacja maluszka w domu była równie dobra?

Spokój i brak hałasu

Wcześniak stopniowo uczy się reagować na różne bodźce, dlatego nie powinien być narażony na nagły hałas i zamieszanie. Aby prawidłowo się rozwijać, potrzebuje spokoju. Postaraj się też nie hałasować - nie trzaskaj drzwiami, nie włączaj głośnej muzyki - wszelkie tego typu zachowania mocno stresują maluszka.

Pamiętaj też, by nie przesadzać w drugą stronę. Przeszywająca cisza również niepokoi wcześniaka, może nawet być przyczyną jego śmierci.

Czyste powietrze

Wcześniaki mają często kłopoty z oddychaniem, dlatego pod żadnym pozorem nie dopuszczaj do tego, by w ich obecności ktokolwiek palił papierosy. Dym tytoniowy jest niezwykle niebezpieczny dla wcześniaka.

Przydatne akcesoria

Wśród nich warto zainwestować w grzejnik i nawilżacz powietrza. Grzejnik przyda się podczas kąpieli - w ten sposób nie spowodujesz nadmiernego wychłodzenia maluszka, a dzięki nawilżaczowi powietrza w pomieszczeniu zachowana będzie odpowiednia wilgoć, chroniąca skórę i nosówki malucha przed wysuszeniem.

Unikanie zarazków

Z tego względu warto poczekać z odwiedzinami kogokolwiek. Takie malutkie dzieci często mają infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Należy więc unikać wszelkich zarazków, wirusów czy bakterii. Wirusy niegroźne dla dorosłego mogą być bardzo szkodliwe dla dziecka urodzonego przedwcześnie.

Odpowiednie ubranka

Skóra wcześniaka jest bardzo delikatna. Musisz pamiętać o tym, by zakładać mu ubranka wyłącznie z naturalnych tkanin, nie mogą też krępować jego ruchów i być zbyt ciasne. Aby nie podrażniać skóry dziecka, warto też wyciąć wszelkie metki i sprawdzić, czy suwaki nie będą go uwierały.

Malutkie ubranka dla wcześniaków można kupić np. w sklepach internetowych. Choć te maluszki dość szybko rosną, warto zainwestować w pasujące na nie ubranka, by nie musiały chodzić w zbyt wielkich.

Specjalne kosmetyki

Chroń skórę wcześniaka, stosując wyłącznie kosmetyki przeznaczone dla niemowląt. Ich skóra jest bardzo cienka, często zaczerwieniona, więc pod żadnym pozorem nie nakładaj na nią kosmetyków dla dorosłych.

