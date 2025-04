1. Nie bój się dziecka

Choć wydaje się takie kruche, nie zrobisz mu krzywdy, biorąc je na ręce (pamiętaj tylko o podtrzymywaniu główki), ubierając czy myjąc główkę. Spokojnie!

Reklama

2. Daj sobie trochę czasu

Nie od razu Rzym zbudowano. Już niedługo ręce nie będą się trzęsły podczas przewijania czy kąpieli. Po prostu musisz wyluzować i przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

3. Ułatwiaj sobie życie

Zanim zabierzesz się za kąpanie, przewijanie czy cokolwiek innego, zgromadź wszystko, co ci będzie potrzebne, by nie szukać rozpaczliwie pieluszek, mydełka, kremu do pupy itd. Zanim zaczniesz karmić, przygotuj sobie także coś do picia.

4. Wycisz telefon

Niektórym mamom ułatwia życie... wyciszenie telefonu. Nie denerwują się, że dzwoni, gdy one są zajęte dzieckiem i nie mogą podejść.

5. Pytaj fachowców

Warto mieć kogoś, do kogo można zwrócić się z wątpliwościami, np. położną z przychodni, własną mamę, czy teściową.

5 rad, jak zadbać o dobre relacje z teściową

6. Poproś kogoś o pomoc

W ciągu pierwszych dni na pewno przyda ci się dodatkowa para rąk albo chociaż czyjaś obecność. Byłoby cudownie, gdyby tato twojego dziecka mógł wziąć urlop i przez cały czas być przy was. Jeśli to niemożliwe, poproś o pomoc mamę, teściową, siostrę.

7. Zrób coś dla siebie

Umyj głowę, przebierz się w coś, co lubisz, przejrzyj gazetę albo po prostu chwilę poleż. Nie żałuj na to czasu. Bez zapewnienia sobie minimum komfortu trudno ci będzie zająć się czymś innym poza własną frustracją.

8. Śpij, kiedy się da!

Młodym mamom najbardziej daje się we znaki zmęczenie i brak snu. Dlatego spróbuj spać wtedy, gdy zasypia dziecko. To ważniejsze od sprzątania czy gotowania.

9. Nie zostawiaj bobasa samego na przewijaku

Nie rób tego nawet, jeśli jest zbyt mały, by się samodzielnie obrócić albo przesunąć. Naprawdę nie wiadomo, kiedy to zrobi po raz pierwszy, a upadek może się źle skończyć.

Jak myć niemowlę zależnie od płci?

10. Do pielęgnacji używaj wyłącznie atestowanych produktów przeznaczonych dla niemowląt

Czytaj informacje na opakowaniach, bo nie każdy kosmetyk dla dzieci można stosować od pierwszych dni życia. Skóra dziecka naprawdę wymaga odpowiedniej opieki.

Dowiedz się więcej o niemowlęciu:

10 podpowiedzi, jak radzić sobie z trudnym maluchem

5 trików, dzięki którym niemowlę przestanie płakać

Jak odzwyczaić dziecko od spania w waszym łóżku?

11. Przygotuj się na pobudki w środku nocy

Przez kilka pierwszych tygodni dziecko budzi się regularnie co 3-4 godziny, bo nie ma innego wyjścia: błyskawicznie rośnie i potrzebuje stałego dopływu kalorii, a jego żołądek jest tak mały, że nie jest w stanie najeść się na zapas. Nie ma rady: musisz po prostu przetrwać ten okres, śpiąc kiedy się da.

12. Obserwuj maluszka

Martwisz się, że twoje dziecko śpi za mało? Przyjrzyj mu się. Jeśli dobrze przybiera na wadze, jest pogodne i ma apetyt, na pewno śpi wystarczająco długo.

Jak pielęgnować pępek niemowlęcia?

13. Naucz dziecko odróżniać dzień od nocy

Od samego początku ucz dziecko, że dzień to dzień, a noc to noc. Gdy drzemie w ciągu dnia nie zasłaniaj szczelnie okien, nie chodź po domu na palcach, nie ściszaj telefonu. Możesz także kłaść je w innym miejscu niż w nocy, np. w wózku. Gdy maleństwo obudzi się w środku nocy, nakarm je, przewiń, ale - w odróżnieniu od dnia - nie baw się z nim.

14. Przestrzegaj rytuałów

Dziecko warto budzić i kłaść spać o stałej porze. Bardzo ważne są także wieczorne rytuały: kąpiel, przebieranie w piżamkę, kołysanka albo spokojna melodia z pozytywki – dzięki nim, dziecko z czasem zaczyna się orientować, że pora na sen.

15. Staraj się nie usypiać dziecka na rękach

Maleństwo szybko się do tego przyzwyczaja i potem nie może zasnąć we własnym łóżeczku, a noszenie półrocznego smyka to nie to samo co spacerowanie z noworodkiem. Lepiej usiądź przy dziecku, głaszcz je po dłoni albo szepcz do niego.

16. Zadbaj o wygodę dziecka

Materac powinien być średnio twardy, żeby się nie zapadał pod ciężarem maluszka. Powinien być nowy, bo używany może być odkształcony, a przez to mało wygodny. Pościel i piżamka powinny być miłe w dotyku, pozbawione łaskoczących falbanek, drapiących aplikacji.

18. Szukaj własnego sposobu

Są dzieci, które lubią usypiać przy radiu nastawionym na „gadanie”, inne wolą cichutkie mruczenie w wykonaniu taty, jeszcze inne – szum cieknącej

z kranu wody albo trzymanie za rękę. Kto wie, może twój brzdąc polubi muzykę relaksacyjną?

19. Bądź cierpliwa

Nikt nie jest w stanie usnąć na zawołanie. Nawet jeśli jest tak zmęczony, że nie marzy o niczym innym. Pamiętaj o tym, kiedy twój smyk zacznie marudzić. Ty także kiedyś byłaś malutka ;)

20. Trzymaj nerwy na wodzy

Dobrze wiemy, że usypianie dziecka może trwać bardzo długo, a wstawanie do niego o 4 nad ranem nie jest łatwe. Staraj się jednak nie denerwować, bo twoje zniecierpliwienie sprawi, że maluch także stanie się niespokojny i rozdrażniony. A wtedy ze snu (twojego także) nici!

Dowiedz się więcej o niemowlęciu:

10 podpowiedzi, jak radzić sobie z trudnym maluchem

5 trików, dzięki którym niemowlę przestanie płakać

Jak odzwyczaić dziecko od spania w waszym łóżku?

Reklama

napisane na podstawie tekstu Beaty Turskiej/Mamo to ja