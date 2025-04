Odciąganie mleka mamy to często sposób na radzenie sobie z nadmiarem pokarmu. Przechowywanie mleka matki (w temperaturze pokojowej, lodówce, zamrażarce) podlega kilku zasadom i trzeba ściśle przestrzegać reguł odciągania, przechowywania, jak i rozmrażania pokarmu.

Odciąganie mleka

Zawsze przed odciągnięciem pokarmu umyj ręce. Laktator elektryczny lub ręczny powinien być czysty, a butelki wyparzone lub wysterylizowane. Niemniej jednak podstawą jest zapoznanie się z instrukcją obsługi laktatora oraz akcesoriami tak, by w momencie odciągania mleka nie borykać się z problemem nieefektywnego lub zbyt mocnego odciągania mleka.

Warto też zapoznać się z metodami odciągania pokarmu, które nie zaburzą laktacji i naturalnych potrzeb dziecka. W przypadku odciągania pokarmu łatwo „przesadzić”, dlatego należy się tego nauczyć i wypracować dogodny dla siebie schemat.

Jedną z najpopularniejszych metod jest odciąganie pokarmu po karmieniu dziecka w rytmie dziennym co 3 godziny, ale np. 3-4 razy dziennie tak, by odciągnąć łącznie ok. 70 ml mleka. Odciągaj mleko z piersi, którą karmiłaś ostatnio - 2-3 razy dziennie po 20-30 ml.

Możesz też po jednorazowym odciąganiu zebrać cały pokarm w ilości nawet 100 ml, ale praktyka pokazuje, że jeśli masz np. tendencje do zastojów, zaburzeń laktacji czy zapalenia piersi, lepiej stosować metodę małych porcji.

Po odciąganiu umyj wszystkie części, które miały kontakt z mlekiem – ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń (najlepiej takim specjalnie przeznaczonym dla akcesoriów niemowlęcych), potem wypłucz i osusz.

Ile może stać mleko matki w temperaturze pokojowej

Według zasady, mleko odciągnięte z piersi zachowa swoje właściwości w temperaturze pokojowej nawet do 8 h, ale zaleca się nieprzekraczanie 4 h. Jeśli odciągasz mleko np. w podróży samochodem, włóż butelkę do etui termoizolacyjnego. Zazwyczaj warto odczekać 1 h, by nie wstawiać ciepłego mleka do lodówki, ale jeśli są upały - lepiej nie ryzykować i od razu umieścić je głęboko na półce w lodówce (nie na drzwiach!).

Zasady dotyczące przechowywania mleka z piersi są bardzo ścisłe. Godzinę po odciągnięciu pokarmu do butelki, należy włożyć ją do lodówki lub zamrażarki (jeśli przebywasz poza domem, użyj torby termoizolacyjnej).

Przechowywanie mleka matki w lodówce

Mleko mamy po 3 h pobytu w lodówce, osiąga temperaturę w niej panującą. Kolejna odciągnięta porcja mleka również musi spędzić 3 h w lodówce, by można było je zmieszać i połączyć np. do jednego woreczka foliowego i zamrozić. Nie wolno łączyć porcji mleka o różnych temperaturach. Mleko powinno zostać zużyte w ciągu 24h od włożenia do lodówki.

Kolor mleka po odciąganiu i rozwarstwienie

Schłodzone lub zamrożone mleko z piersi może zmienić swój wygląd — jest to skutek oddzielenia się bardziej tłustej części od płynu. Mleko z piersi początkowo jest rzadkie, płynne, służy do zaspokojenia pragnienia, a po kilkudziesięciu ml jest treściwe i pożywne. Wydzielenie się dwóch warstw nie świadczy o zepsuciu mleka.

Zamrażanie mleka matki

W przypadku przechowywania mleka matki w zamrażarce, należy odróżnić zamrażarkę wewnętrzną z lodówką (zamrażalnik) od zamrażarki niezintegrowanej. Ta pierwsza ma wyższą temperaturę (ok. -10°C) przez częste otwieranie drzwi lodówki.

Wówczas pokarm zamrażany w niej powinien zostać wykorzystany w przeciągu 7 dni od daty włożenia. Te, które mają osobne drzwi, ale temperatura w nich to ok -14°C, mogą przechowywać mleko matki do ok. 6 tygodni. W zamrażarce w temperaturze -20°C można przechowywać mleko nawet do 6 miesięcy.

Jeśli zamierzasz je przechowywać przez dłuższy czas, naklej na nim informację z datą odciągnięcia danej partii. W przypadku zamrażania nie stosuj szklanych butelek ani nie wypełniaj pojemników do samego końca, ponieważ zamrożone mleko zwiększa swoją objętość. Bardzo dobrym rozwiązaniem są woreczki do mrożenia pokarmu.

Rozmrażanie mleka matki

Rozmrażanie mleka matki wymaga wstawienia go pod kran albo włożenia do miski z ciepłą wodą. Nie zostawiaj mleka do rozmrożenia w temperaturze pokojowej. Nie podgrzewaj go również w mikrofalówce ani na płycie kuchenki. Mleko z piersi traci swoje właściwości przy nadmiernym ogrzaniu, a nierówne podgrzanie w mikrofalówce grozi poparzeniem dziecka. Ważne: po rozmrożeniu nigdy nie zamrażaj ponownie tego samego mleka.

