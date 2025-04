Niewprawione młode mamy często mają opory przed noszeniem niemowląt, bojąc się, żer niechcący zrobią im krzywdę. Owszem, z maleństwem należy obchodzić się delikatnie, ale pewnie. Z czasem każda mama sama nabiera wprawy i wie, jak nosić malucha, by było najwygodniej i jemu i jej, a także by zachować wymaganą ostrożność. Zanim jednak nauczy się tego z doświadczenia, powinna skorzystać z kilku rad. Oto one:

Jak nosić niemowlaka?

1. Nie rób gwałtownych ruchów

Dziecko bardzo nie lubi, gdy bierzesz je z łóżeczka znienacka, szybko chwytasz i wyciągasz. Pamiętaj, by za każdym razem, gdy chcesz wziąć niemowlę na ręce, robić to spokojnie i nie nerwowo.

2. Przytrzymuj główkę, by się nie chwiała

Maleńkie niemowlę nie potrafi jeszcze samo trzymać główki pionowo, więc musisz mu ją przytrzymywać. W przeciwnym razie będzie mu się chwiała na boki, do tyłu i do przodu, co nie jest wskazane. Pamiętaj o tym zawsze do momentu, aż zobaczysz, że dziecko już samo utrzymuje główkę w odpowiedniej pozycji.

3. Nie ograniczaj ruchów niemowlaka

To bardzo ważne, byś trzymała dziecko pewnie, ale nie uciskała go i nie utrudniała poruszania się. Dziecko potrzebuje mieć swobodę, by mogło machać nóżkami czy ruszać rączkami, gdy jest u ciebie w ramionach.

4. Zmieniaj pozycje

Nie tylko dla własnej wygody, lecz także dla zdrowego rozwoju dziecka. Nie przyzwyczajaj niemowlaka do wyłącznie jednej pozycji - czy to jest u ciebie w ramionach, czy w łóżeczku. Przekładaj go z boku na bok, by rozwijał się prawidłowo, a nie z jakimś skrzywieniem.

5. Kołysz i bujaj

Dziecko czuje się wtedy bardzo bezpiecznie. Lubi razem z tobą przemieszczać się po mieszkaniu czy na mieście. Dzięki temu poznaje świat. Kiedy jest w ramionach, wie, że jest kochane i że ktoś się nim opiekuje. To bardzo wspomaga jego rozwój. Nie słuchaj tych, którzy odradzają noszenie niemowląt na rękach, twierdząc, że to za bardzo je rozpieszcza.

