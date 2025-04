Nowe posiłki powinnaś wprowadzać, gdy dziecko skończy pierwsze pół roku życia. Niestety nie będzie to proste zadanie, ponieważ większość wolałaby zostać przy mleku. Ale nie załamuj się.

Reklama

Każde dziecko od urodzenia różni się apetytem

Większość dzieci śmiało próbuje nowych rzeczy, nie tylko w jedzeniu. Ciekawi ich świat, otoczenie, nowe smaki i potrawy. Ale z dziećmi jak z dorosłymi. Inne lubią tylko to, co znane i sprawdzone, dlatego niechętnie będą próbowały nowych posiłków.

Nie warto wmuszać w nie posiłków, lepiej pogodzić się z myślą, że Twoje dziecko je więcej (lub mniej) niż zalecają normy. Jeśli będzie głodne na pewno da Ci o tym znać.

Zdrowe dziecko nie pozwoli się zagłodzić

Naukowcy dowodzą, że zdrowe dziecko nie pozwoli się zagłodzić. Nawet niejadki nie jedzą za mało. Jeśli będą głodne, zaczną się domagać jedzenia.

Zobacz także: Kiedy i jakie pokarmy wprowadzać kolejno do menu dziecka?

Nie zawsze przynosi pozytywny skutek

Zagadywanie czy zabawianie dzieci podczas posiłków nie zawsze przynosi pozytywny skutek. A nawet wręcz przeciwnie. Jeśli za każdym razem będziesz zabawiać malucha, czytać mu książki, aby zjadł odrobinę zupy czy drugiego dania, wpędzisz się w nie lada kłopoty.

Nie możesz na to pozwolić, ponieważ w późniejszym czasie dziecko nie będzie chciało jadać posiłków bez Twoich „sztuczek”. Od początku pozwalaj jeść tyle ile chce. A jeśli niepokoi Cię ilość zjadanych posiłków, porozmawiaj o tym z pediatrą.

A może mu to nie smakuje?

Nowe danie nie koniecznie od razu musi zasmakować Twojemu dziecku. Wprowadzenie nowych potraw i smaków potrzebuje cierpliwości. Jeśli maluch krzywi się na słodki sok, następnym razem dodaj mniej cukru. Może jemu wystarczy naturalny cukier zawarty w owocach i nie potrzebuje dodatkowego słodzenia. Tak samo postępuj z solą i innymi przyprawami.

Kiedy wprowadzić nowe dania?

Zacznij je wprowadzać do menu swojego dziecka, po skończeniu przez nie pierwszego półrocza życia. Szczegóły powinnaś ustalić z pediatrą, który dokładnie powie Ci, w którym miesiącu zacząć podawać smykowi nowe dania.

Na początek kaszka manna lub pszenna

Dietetycy zalecają jako pierwsze nowe danie wprowadzić do menu dziecka kaszę manną lub pszenną. Gluten podawany w tym okresie działa jak naturalna szczepionka.

Pierwsza zupa

Pierwszą zupę jarzynową zrób z marchwi. Możesz również dodać ziemniaka. Nie powinnaś jej zbytnio doprawiać przyprawami. A w szczególności uważać z solą. Jeśli zupa będzie zbyt gęsta możesz ją rozrzedzić wodą.

Jak na pierwszy raz daj smykowi dwie, trzy łyżeczki i zaobserwuj jak się będzie zachowywało. Czy dobrze się czuje, czy nie boli je brzuszek, nie ma wysypki. Jeśli wystąpią takie objawy może to świadczyć o alergii.

Pierwsze owoce

Pierwsze owoce powinny być przetarte i podawane między piątym a siódmym miesiącem. Najlepiej sprawdza się jabłko, jagody i porzeczki.

Zobacz także: Jak przygotować zdrowe przekąski dla kilkuletniego malucha?

Mięso i ryba

W mięsie i rybie znajduje się duża ilość białka i składników mineralnych, dlatego jest ono niezbędne dla zdrowego odżywiania Twojego malca. Powinnaś zacząć je wprowadzać do menu od siódmego miesiąca życia dziecka. Zupy możesz gotować na mięsie królika, kurczaka czy indyka. Gotuj je osobno, a potem łącz z warzywami.

Pamiętaj, że zupy powinny być zmiksowane

Od czasu do czasu zamiast mięsa możesz dodać rybę, a co drugi dzień do zupy dodaj pół ugotowanego żółtka i również zmiksuj całość.

Łyżeczka czy butelka

Odzwyczajaj dziecko od butelki najszybciej jak to jest możliwe. Dziecko w wieku siedmiu miesięcy powinno coraz częściej gryźć i przeżuwać, a jak najmniej ssać. Oczywiście pierwsze posiłki powinny być zmiksowane lub przecieranie, żeby malec się nie zakrztusił.

Reklama

Pamiętaj, aby obserwować dziecko jak reaguje na nowe potrawy. Jeśli wystąpi coś, co Cię niepokoi, natychmiast odstaw danie i skonsultuj się z pediatrą.