Wybór smoczka dla dziecka wcale nie jest taki prosty. Musi mieć odpowiedni rozmiar, kształt i jak najlepszą jakość. Każdy rodzic wie, że znalezienie tego idealnego zajmuje trochę czasu. A przecież nie ma go wcale tak dużo... kiedy dziecko płacze, czasami nie ma innego wyjścia, jak tylko natychmiastowe podanie uspokajacza. A jakie są zasady jego użytkowania? Sprawdź!

Jak i kiedy używać smoczka?

Oto 6 żelaznych zasad:

1. Wysterylizuj nowy smoczek

Pod żadnym pozorem nie podawaj nowego smoczka dziecku od razu z opakowania. Jest wykonany z gumy, dlatego należy go najpierw wysterylizować. Zajmuje to naprawdę krótką chwilę, a daje poczucie bezpieczeństwa, że smoczek w żaden sposób nie zaszkodzi maluszkowi.

2. Nie podawaj dziecku brudnego smoczka

Zawsze zanim podasz smoczka dziecku, obejrzyj go i sprawdź, czy nie ma na nim żadnych paprochów lub włosów. Jeżeli smoczek spadł na ziemię, umyj go. Smoczek należy zawsze płukać wodą, najlepiej przegotowaną. Raczej nie powinnaś też oczyszczać smoczka własną śliną, bo w ten sposób możesz przenieść na niego własne bakterie i spowodować powstanie u dziecka próchnicy lub jakiejś infekcji.

3. Uważaj na łańcuszek, na którym zawieszony jest smoczek

Nie może on być przewieszony wokół szyi maluszka, bo może się tak okręcić, że maluszek zacznie się dusić. Jeśli smoczek zawieszony jest na łańcuszku, przypnij go do ubranka.

4. Nie dosładzaj smoczka

Co to znaczy? Jeśli smoczek się zabrudzi, a ty musisz go umyć i nie masz pod ręką wody, nie idź na łatwiznę i nie przemywaj smoczka słodkim napojem lub słodzoną herbatą. Dziecko nie potrzebuje takiej porcji cukru i lepiej nie uczyć go słodkiego smaku jak najdłużej. Poza tym cukier jest sprzymierzeńcem drobnoustrojów. Nie ma sensu atakować nimi maluszka.

5. Sprawdzaj jakość gumowej części smoczka

Jeżeli jest popękana lub uszkodzona w inny sposób, to znak, że czas wymienić smoczek na nowy. Taki uszkodzony smoczek wcale nie będzie dobrze się dziecku ssało, poza tym może powodować powstawanie wady zgryzu. Pęknięty smoczek jest też niebezpieczny - jeśli dziecko odgryzie kawałek gumy i połknie ją, może się zakrztusić.

6. Czytaj opakowanie od smoczka

Znajdziesz na nim wiele cennych informacji, np. to, jaki jest rozmiar smoczka i dla jakiego wieku jest przeznaczony. Za duży lub za mały smoczek może zniekształcić szczękę niemowlaka i przyczynić się do tego, że będzie musiało nosić w przyszłości aparat ortodontyczny. Warto o tym pamiętać.

