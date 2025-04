Jak dobrze wychować dziecko?

Nie chce pójść spać o godzinie 21? Bawisz się z nim aż do północy. Odmawia sprzątnięcia swojego pokoju? Sama zbierasz zabawki i książeczki. Wychowujesz dziecko bezstresowo, bo wierzysz, że dzięki temu będzie radosne i zadowolone. Niestety jednak wyrządzasz mu krzywdę.

Czy dobrze wychowane dziecko to dziecko wychowywane bezstresowo?

"Wynalazcą" bezstresowego wychowania był amerykański pediatra dr Benjamin Spock. W swoich poradnikach zachęcał rodziców, by zawsze zaspokajali potrzeby swoich dzieci. Co to oznacza? Zwolennicy bezstresowego wychowania nie stawiają swoim maluchom granic ani wymagań. Nie ograniczają ich i nie dyscyplinują. Traktują je raczej jak kumpla niż syna lub córkę. Malec decyduje o tym, co chce robić czy dostać, a rodzice podporządkowują mu się. Wszystko po to, żeby dziecko było szczęśliwe.

Jak się okazuje, takie wychowanie nie sprawdza się. Grozi tym, że z malucha wyrośnie "pępek świata", który nie będzie potrafił dać sobie rady w życiu. Jeśli mało wymagasz od dziecka, to ono samo stawia sobie później nisko poprzeczkę. Na dodatek przyzwyczaja się, że wszystko dostaje, natomiast nie musi nic z siebie dawać. I oczekuje tego samego od innych - także w dorosłym życiu.

Jakich błędów w wychowywaniu dziecka nie popełniać?

Zdarza się, że na bezstresowe wychowanie decydują się (często nieświadomie) rodzice, którzy niepewnie czują się w swojej roli. Spełniają wszelkie wymagania dziecka, by udowodnić, że są dobrymi mamami i ojcami. Uważają, że jeśli zadbają o wszystkie jego potrzeby, maluch będzie ich mocniej kochał. W ten sposób pokazują mu jednak, że za okazywanie miłości można czegoś żądać.

Bezstresowe wychowanie pod lupą

Dziecko wychowywane bezstresowo bardzo łatwo uczy się manipulować innymi ludźmi. Szybko pojmuje, że wystarczy się rozpłakać, by zmusić mamę do kupna nowej zabawki. Tak naprawdę to maluch rządzi domem i on decyduje o tym, jak wygląda życie rodziny.

Pamiętaj, że jeśli wychowujesz dziecko bezstresowo, uzależniasz je od siebie. Podejmujesz za nie decyzje, dbasz o wszystkie jego potrzeby. Kiedy podrośnie, nie będzie umiało zmierzyć się ze stresem i z porażką. Taki kilkulatek jest nieporadny, mniej odpowiedzialny i mało wrażliwy. Kiedy idzie do szkoły, nagle okazuje się, że nie jest ani mądrzejszy, ani ładniejszy od innych dzieci. Wtedy pojawiają się problemy i niechęć do szkoły.

Jak dobrze wychować dziecko?

Dziecko potrzebuje reguł, by umieć funkcjonować w świecie, w którym obowiązują granice. Im wcześniej będziesz wprowadzać zasady w życiu dziecka, tym lepiej. Zaczynaj od reguł bezpieczeństwa i tłumacz maluchowi, co mu wolno, a czego nie. Musisz w tym być konsekwentna. Jeśli malec usiłuje ściągnąć obrus ze stołu powiedz, że nie wolno mu tego robić. Nie dziw się, kiedy będzie usiłował łamać zakazy. W ten sposób sprawdza, na ile może sobie pozwolić. Nie krzycz wtedy, tylko powtórz zakaz. Czasem pozwól sobie na odstępstwa od zasad, np. nie zmuszaj malucha do wczesnego położenia się spać, kiedy trwa impreza rodzinna i dziecko świetnie się bawi. Kiedy kilkulatek usiłuje wykorzystać twoją słabość, musisz być konsekwentna w zakazach. Nie ulegaj, gdy dziecko, któremu nie chcesz kupić zabawki, rzuca się na podłogę w sklepie i zaczyna krzyczeć. Jeśli spokojnie zniesiesz tę sytuację, z czasem maluch zrozumie, że szantaż nie jest najlepszą metodą. Konsekwentni w przestrzeganiu zasad muszą być wszyscy.

Dowiedz się więcej o dobrym wychowywaniu dzieci:

15 rad, jak wychować optymistę

10 sztuczek na dobre wychowanie dziecka

9 rad jak sprawić, by dziecko było szczęśliwe

Czy stawianie obowiązków gwarantuje dobre wychowanie dziecka?

Nawet dwulatkowi możesz już stawiać jakieś wymagania (wcale nie jest na to za mały!). Jeśli będziesz wyręczać malucha na każdym kroku, nie będzie nawet próbował być samodzielnym. Powinnaś pokazać mu, że jest członkiem rodziny, że ma swoje przywileje, ale i obowiązki. Dlatego:

Nie zbieraj zabawek na palcach, kiedy mały śpi. Już dwulatka możesz zacząć uczyć sprzątania pokoju. Staraj się, by trzylatek był samodzielny – może sam zjeść, umyć ręce, pójść do toalety. Przydzielaj dziecku jakieś zadania, np. ustawianie butów w przedpokoju w równym rządku. Każde dziecko chce być ważne i za coś odpowiedzialne.

Jak wychować małego sportowca?

Chwal, ale nie przekupuj!

Za dobrze wykonane zadania chwal malucha i nagradzaj go. Wystrzegaj się jednak przekupywania. Ważne, by dziecko przejmowało zadania jako własne. W końcu zrozumie, że w życiu obowiązują zasady, do których musi się dostosować. Dzięki temu, kiedy podrośnie, będzie sobie lepiej radziło ze stresem, stanie się silniejsze, zaradniejsze, nauczy się czerpać z życia więcej radości i więcej z siebie dawać.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Anety Wikariak/Twoje Dziecko