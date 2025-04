Pytanie jak długo karmić piersią, pojawia się bardzo często z uwagi na kontrowersje wokół długiego karmienia dziecka - np. do ok. 3. roku życia. Wiele mam odstawia dziecko od piersi po urlopie macierzyńskim (ok. 1. urodzin dziecka), część mam decyduje się na wprowadzenie mieszanki modyfikowanej wcześniej, a niektóre czekają na mityczne „samoodstawienie” od piersi. Do kiedy karmić piersią - oficjalnie tak długo, jak ty i dziecko tego chcecie.

Reklama

Jak długo karmić piersią - standardy europejskie i światowe

Zarówno kilkumiesięczne, jak kilkuletnie karmienie piersią, jest owiane niepotrzebną kontrowersją i opatrzone społecznym stygmatem. Brakuje podstaw naukowych pozwalających na określenie, kiedy należy całkowicie zakończyć karmienie piersią. Czas karmienia niemowlaka oraz czas karmienia dziecka kilkuletniego jest odmienny, liczba karmień i jakość pokarmu się zmieniają, a pojawiają się też problemy z karmieniem, np. zastoje czy zapalenia piersi.

Zgodnie z zaleceniami światowych organizacji i autorytetów w dziedzinie zdrowia i rozwoju dziecka, odpowiedzi jak długo karmić piersią, opierają się na indywidualnych potrzebach mamy i malucha:

Jak długo karmić piersią - stanowisko WHO

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, karmienie piersią wyłącznie pokarmem matki powinno trwać do 6. miesiąca życia dziecka, czyli do umownej granicy rozpoczęcia wprowadzania stałych pokarmów, a następnie kontynuację do 24. miesiąca życia lub dłużej z jednoczesnym karmieniem mlekiem mamy. Zaleca rozpoczęcie go w 1. godzinie po porodzie.

Wyłącznie mlekiem matki oznacza, że dziecko nie jest dopajane czy dokarmiane wodą czy mieszanką.

Do kiedy karmić piersią - stanowisko Akademii Pediatrii

Amerykańska Akademia Pediatrii rekomenduje karmienie piersią dziecka do 1. roku lub dłużej, według życzenia matki i dziecka.

Ile karmić piersią - stanowisko ESPAGHAN

Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, rekomenduje karmienie piersią tak długo, jak długo jest to pożądane przez matkę i dziecko. Według Komitetu celem, do którego trzeba dążyć, jest:

Wyłączne lub pełne karmienie piersią przez około 6 miesięcy. Częściowe karmienie piersią oraz karmienie piersią przez krótszy czas są równie korzystne.

Jak długo karmić piersią - opinia położnej

Wiele matek wracając do pracy lub decydując się na zakończenie karmienia piersią, kończy tę drogę ok. 12. miesiąca życia dziecka i wprowadza mieszanki modyfikowane lub odciąga pokarm laktatorem, by dziecko było karmione butelką, ale wciąż mlekiem mamy. Mitem jest obiegowa opinia, że mleko mamy nie ma żadnych wartości odżywczych po tym okresie.

Nieprawdą jest, że mleko matki np. po roku od porodu nie ma żadnych wartości. Jeśliby tak było, to organizm wytwarzałby po prostu jakąś bezwartościową wydalinę z piersi (z której wcześniej płynął pokarm bogaty w łatwo przyswajalne białka czy tłuszcze wspomagające rozwój mózgu), ot tak sobie bez sensu. Pokarm matki zawsze jest wartościowy, tylko później nie zaspokaja wszystkich potrzeb maluszka, stąd wyłączne karmienie piersią zaleca się tylko do 6 miesiąca życia. Warto pamiętać o tym, że z mleka kobiecego wchłania się w przewodzie pokarmowym dziecka 50-75% żelaza, podczas gdy z mleka krowiego i sztucznych mieszanek zaledwie 2-6% zawartego w nich żelaza - powiedziała Celina Fręczko, położna.

Pokarm mamy, zwłaszcza żółta siara, którą matka dostarcza dziecku po porodzie, zawiera przeciwciała, które ochraniają dziecko przed infekcjami, wspierają układ immunologiczny i wspierają układ pokarmowy (wydalenie smółki). W przypadkach, kiedy dziecko po porodzie nie jest przystawione do piersi, można siarę wprowadzić do ust i na wargi dziecka nawet palcem.

Każde karmienie, nawet częściowe i mieszane, wpływa na dobrostan dziecka, niemniej jednak istotne jest, jak laktacja wpływa na młodą mamę i jej komfort psychiczny. Problemy z laktacją mogą być jedną z przyczyn depresji poporodowej, okres karmienia może być trudny i wyczerpujący, dlatego światowe komitety i organizacji podkreślają w odpowiedzi na pytanie jak długo karmić dziecko, że istotna jest obustronna chęć karmienia piersią - mamy i dziecka, a nie tylko dziecka.

Ponadto długie karmienie piersią może odbić się na zdrowiu mamy - psychicznym i fizycznym. W trakcie laktacji należy pamiętać o kontrolach lekarskich, stomatologicznych, wzmacnianiu odporności i suplementacji. Podczas karmienia piersią w przypadku infekcji i chorób leczenie może być utrudnione, a niektóre środki farmakologiczne wręcz niemożliwe do zastosowania.

Warto też rozważyć wcześniej, jak odstawić dziecko od piersi w łagodny, przemyślany sposób, niestresujący ani dla mamy, ani dla dziecka i wyczuć moment gotowości malucha do odstawienia. Karmienie piersią 2-latka to wyraz niesamowitej, głębokiej i pięknej więzi, ale też może obfitować w trudy związane z odstawieniem dziecka i jego snem. Pamiętaj, by każdą decyzję o tym, jak długo i ile chcesz karmić dziecko piersią, podejmować w zgodzie ze sobą.

Artykuł pierwotnie opublikowany 01.03.2010 na podstawie tekstu Celiny Fręczko.

Reklama

Czytaj także: Jak zatrzymać laktacjęCo to jest kryzys laktacyjny i jak sobie radzićCzego nie jeść, gdy karmisz piersią