Dzieci biorą zabawki do buzi!

Rodzice małych dzieci na ogół nie spuszczają swoich pociech z oczu, zwłaszcza podczas spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Na placu zabaw, w piaskownicy czy w ogrodzie dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, bardzo często biorą do ust różne przedmioty – czy to zabawki, czy znalezione w trawie patyki czy kamyki, które przypominają im cukierki.

Nie ma w tym nic niezwykłego – maluchy w ten właśnie sposób poznają otaczający je świat, ale żeby nie zrobiły sobie krzywdy, trzeba ich nieustannie pilnować.

Gdy zostawiamy dziecko w jego pokoju, wydaje nam się, że jest bezpieczne i nawet jeśli swoim zwyczajem weźmie do ust jakąś zabawkę, nie zrobi sobie krzywdy. Tymczasem, nawet jeśli sprzątamy pokój malucha bardzo często, nigdy nie uda nam się pozbyć wszystkich bakterii, roztoczy i kurzu, który osiada na meblach, dywanie, ale także na zabawkach.

Należy także pamiętać, żeby usunąć z pola widzenia dziecka drobne przedmioty, którymi może się udławić!

Spray dezynfekujący

Dlatego mając małe dziecko, które ma zwyczaj gryzienia wszystkich przedmiotów wokół, warto zaopatrzyć się w spray dezynfekujący do zabawek.

To proste rozwiązanie, które zostało stworzone specjalnie z myślą o wrażliwej skórze dziecka – zabija 99,9% szkodliwych bakterii, które znajdują się na zabawkach. Można nim czyścić nie tylko te przedmioty, którymi bawi się Twój maluch, ale także wszystkie powierzchnie z jego otoczenia – szczebelki łóżeczka, wanienkę, przewijak itp.

To szczególnie ważne, gdy masz dziecko ze skłonnością do alergii – kontakt z przedmiotami, pokrytymi choćby cienką warstwą kurzu może u niego wywołać reakcję alergiczną.

Spray do dezynfekcji zabawek przyda się także wszystkim rodzicom, którzy mają w domu zwierzęta, zwłaszcza psy, koty oraz ptaki, wypuszczane z klatek. Domowi ulubieńcy zawsze zostawiają po sobie ślady w postaci sierści czy śliny, a niektóre z nich mogą być niewidoczne gołym okiem. Dlatego warto pamiętać o utrzymywaniu porządku w pokoju malucha, dbając także o to, by zabawki, którymi się bawi, były czyste i pozbawione bakterii.

