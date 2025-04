1. Nie przegrzewaj dziecka

Zbyt ciepłe ubieranie to najczęstsza przyczyna odparzeń. Pamiętaj, że jeśli tobie jest ciepło, to maluchowi też. W ciepłe dni wystarczy, jeśli niemowlę będzie miało na sobie cienką, bawełnianą bluzeczkę i pieluszkę, a starsze – koszulkę, spodenki i czapkę z daszkiem.

2. Częściej niż zwykle zmieniaj pieluszkę

Koniecznie – jak najszybciej, gdy tylko zrobi kupkę. Jeśli to tylko możliwe, pozwalaj mu bawić się bez pieluszki. Takie wietrzenie pupy to najlepszy sposób, by zapobiec odparzeniom.

3. Przy każdej zmianie pieluszki starannie umyj okolice pupy

Jeśli dziecko zrobiło kupkę, najlepiej umyj pupę wodą i mydłem, jeśli tylko siusiu – wystarczy, gdy przetrzesz skórę gazikiem zmoczonym w wodzie. Na spacerze możesz używać wilgotnych chusteczek (jeśli nie powodują u dziecka odparzenia).

4. Smaruj okolice pupy kremem zapobiegającym odparzeniom

To konieczne przy każdej zmianie pieluszki (oczywiście po starannym wysuszeniu skóry).

Prawdy i mity na temat odparzeń u dziecka

5. Pieluszkę zapnij luźniej, żeby pupa miała dostęp powietrza

Jeśli pojawią się odparzenia, smaruj je kremem przeciw odparzeniom. Zwykle zawierają cynk i pantenol, który łagodzi podrażnienia i wspomaga gojenie skóry.

6. Codziennie kąp dziecko

Latem koniecznie wieczorem wykąp dziecko. Jeśli jest bardzo gorąco w ciągu dnia i malec bardzo się spocił, możesz go wykąpać także w ciągu dnia. Na pewno będzie mu przyjemnie i poczuje ulgę.

7. Przy kąpieli zwróć uwagę na wszystkie fałdki skóry

Szczególnie chodzi o te na szyi, za uszami, pod pachami, w pachwinach. Dziecko ma stosunkowo krótką szyję, często przyciska ją do brody,

w fałdkach zbiera się pot i brud. Pamiętaj, by w tym miejscu starannie umyć skórę, wytrzeć, posmarować kremem przeciw odparzeniom.

8. Codziennie myj maluszkowi główkę

Niemowlę, a szczególnie noworodek, większość czasu spędza w pozycji leżącej. Główka często jest spocona, dlatego myj ją przy każdej kąpieli. Najlepiej używać emolientów, czyli środków, które nie tylko myją, ale też nawilżają i natłuszczają.

9. Chroń dziecko przed słońcem

Niemowlęcia do końca pierwszego półrocza nie smaruj kremami z filtrami przeciwsłonecznymi. Tak małe dziecko trzeba chronić przed słońcem unikając go! Gdy dziecko jest starsze, również najlepszą ochroną jest dla niego przebywanie w półcieniu lub cieniu w godzinach południowych, a na plaży – zabawa pod parasolem. Pamiętaj, by mimo to stosować kremy z filtrem.

10. Nawadniaj smyka

W okresie upałów dziecko powinno dużo pić. Koniecznie tego pilnuj. Jeśli nie rozpoznasz, że powodem złego humoru jest pragnienie, malec może się odwodnić. Z kolei starsze dziecko zafascynowane zabawą często zapomina upomnieć się o picie. Odpowiednia ilość napojów to też ochrona udarem słonecznym oraz przed nadmierną suchością skóry.

Jak rozpoznać udar słoneczny u dziecka?

