Jak czyścić uszy niemowlakowi

Czyszczenie uszu u niemowlaka powinno się odbywać 2-3 razy w tygodniu. Zbyt częste doprowadzi do nadprodukcji wydzieliny, zbyt rzadkie - do stanów zapalnych. Używaj wilgotnego gazika lub wacika nałożonego na palec i wycieraj tylko to, co jest łatwo dostępne i widoczne.