Jak alkohol wpływa na karmione dziecko?

Niemowlę w pierwszych miesiącach życia jest szczególnie wrażliwe na skutki spożycia alkoholu, ponieważ jego wątroba nie funkcjonuje jeszcze na tyle dobrze, by w pełni wyeliminować szkodliwe substancje z krwioobiegu. Czy to oznacza, że karmiąca mama nie może wypić nawet lampki wina do obiadu?