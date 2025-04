Jajko może uczulać - zazwyczaj dotyczy to białka, dlatego konieczna jest obserwacja dziecka po jego spożyciu (spróbowaniu). Jajo maluchowi możesz podać w formie jajecznicy ugotowanej na parze albo w formie stałej - pamiętaj o tym, by jajko dla niemowlaka pochodziło od kur z wolnego wybiegu.

Jajko dla niemowlaka - kiedy wprowadzić

Jajko dla niemowlaka można wprowadzać do jadłospisu na początku rozszerzania diety, które wg zaleceń WHO powinno mieć miejsce:

ok. 4 miesiąca życia, jeśli dziecko jest karmione mlekiem modyfikowanym,

ok. 6. miesiąca życia, jeśli dziecko jest karmione mlekiem matki.

Jajko dla niemowlaka nie musi być kurze, a może być przepiórcze lub gęsie. Istotne jest, czym karmiony jest drób, a nie jakiego pochodzenia jest jajko. Jajka cechuje wysoka zawartość białka, żelaza, witamin E, A i D, luteiny, cynku, selenu i innych składników mineralnych, niezbędnych do rozwoju malucha. Komponuj dietę dziecka, pamiętając o jej urozmaiceniu: wybieraj jaja ze sprawdzonych i zaufanych źródeł, serwuj je na różne sposoby.

Jajko dla niemowlaka - jak podawać

Na samym początku warto dać dziecku jajko ugotowane na twardo, by poznało jego strukturę, kształt. Może je polizać, ścisnąć, próbować zjeść zgodnie ze swoją intuicją. Przy kolejnej próbie spróbuj podać jajko w częściach tak, by bez problemu trafiło do buzi. Jeśli nie korzystasz z metody BLW, możesz rozdrobnić jajko i podać mu je na łyżeczce.

Jak podawać jajko dla niemowlaka? Koniecznie serwuj jajka w bezpiecznej postaci, czyli zrezygnuj np. z kogla-mogla. Prym wiodą gotowane jajka na parze, omlety, pasty jajeczne lub jajka na słodko, np. w postaci naleśników. Jeśli w diecie dziecka pojawił się już np. szczypiorek lub pomidor, warto urozmaicić dania z jajek dla dzieci o znane mu już warzywa.

Jajko dla niemowlaka - przepisy

Jajecznica dla niemowlaka

Składniki:

1 jajko,

1 łyżeczka masła klarowanego,

opcjonalnie: kawałki pomidora, ogórka, szczypiorek.

Sposób przygotowania:

Do rondelka wlej wodę, postaw na nim miskę. Gdy woda się zagotuje, zmniejsz ogień. Rozpuść masło. Sparzone jajko wybij do szklanki, następnie rozkłóć w misce na rondelku. Mieszaj, by się nie przypaliło. Białko musi być ścięte, a do jajecznicy możesz dodać warzywa. Podawaj ciepłe.

Omlet dla niemowlaka

Składniki:

2 jajka,

1 łyżeczka masła klarowanego,

1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki,

papryka czerwona.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozpuść masło, następnie dodaj pokrojoną w kosteczkę paprykę. Jajka sparz, rozkłóć, wylej na patelnię. Posyp posiekaną natką. Smaż, aż do momentu ścięcia i obróć. Podsmaż jeszcze chwilę. Omlet dla niemowlaka możesz pokroić w paski.

Naleśniki dla niemowlaka

Składniki:

1 szklanka mleka,

1/2 szklanki wody,

1 szklanka mąki,

2 jajka,

1 łyżka oleju,

do serwowania: owoce, smarowidła.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wymieszaj mikserem i odstaw na 10 minut. Patelnię rozgrzej, chochlą wylewaj ciasto na patelnię i smaż po kilka minut z każdej strony. Naleśniki mogą być dość grube - warto próbować tekstur i sprawdzać, jak niemowlak potraktuje tę przekąskę. Najlepiej podawaj ze świeżymi owocami.

Alergia na jajko u niemowlaka

Przyczyną alergii na jajko w większości przypadków jest białko. Bywa, że w wyniku alergii krzyżowej, dzieci z alergią na białko jajka kurzego reagują źle np. na mięso z kurczaka, gęsi czy kaczki. Alergia na jajko u niemowlaka objawia się np.

biegunką,

wymiotami,

bólami brzucha,

trudnościami w oddychaniu,

katarem,

pokrzywką i wypryskami skórnymi,

łzawieniem,

zapaleniem spojówek.

W przypadku wystąpienia dolegliwości koniecznie skonsultuj się z pediatrą.

