To, jakie dziecko nosi imię, ma szczególne znaczenie w dzieciństwie. Gdy maluch chodzi do przedszkola i podstawówki, jest poddawany – czasem bardzo brutalnej – ocenie rówieśników. Wszyscy rodzice chcą nadać najpiękniejsze imiona dla dzieci. Warto już teraz pomyśleć o tym, czy to najpiękniejsze, twoim zdaniem, imię da mu szczęście. Zobacz, co warto wziąć pod uwagę przy jego wyborze.

1. Imiona dla dzieci - ...inne dzieci też tak się nazywają

Choć chcesz, by twoje dziecko było niepowtarzalne, przedszkolak myśli inaczej. Dziewczynce, która jest jedyną Blandyną w przedszkolu, może być smutno, że nikt tak się nie nazywa. Są za to dwie Natalki i trzech Jasiów, którzy chętniej się ze sobą bawią. I choć będziesz próbowała wytłumaczyć maluchowi, że jego imię jest piękne, a zachowanie dzieci jest złe, imię wpłynie na jego kontakty.

2. Imiona dla dzieci - ...nikt nie będzie się z niego śmiał

Może się tak zdarzyć, że rówieśnicy będą żartować z imienia dziecka, np. jeśli skojarzą je z czymś innym niż kolega lub koleżanka. Nawet dorośli przeżywają stres związany z nietypowym imieniem, gdy przedstawiając się, stale widzą zdziwione spojrzenia. Czasem zamiast pierwszego imienia używają drugiego, które jest ich zdaniem bardziej normalne.

3. Imiona dla dzieci - ...łatwo je wymówić i zapisać

Dla małego Cypriana przedstawienie się innym dzieciom lub dorosłym może być sporym przeżyciem – przynajmniej do czasu, nim nauczy się dobrze mówić. Za to kłopoty z pisownią bywają problemem dla posiadaczy obco brzmiących imion. Jessica stale będzie wyjaśniać innym, jak pisze się jej imię – w szkole i w dorosłym życiu, literując je w urzędzie lub podczas rozmowy telefonicznej z bankiem. O tym, jak bywa to kłopotliwe, wiedzą choćby posiadacze nazwisk budzących wątpliwości z pisownią.

4. Imiona dla dzieci - ...jest uniwersalne

Kiedyś nadawano imiona, które miały wpływać na przyszłość dziecka. Ślady tego widać w najstarszych polskich imionach, np. Bogumił (bądź miły Bogu), Stanisław (stań się sławny), Wojciech (ten, któremu walka sprawia radość). Dziś pierwotne znaczenia traktuje się jak zabawę. Niezależnie od znaczenia imiona zawsze będą wywierać wrażenie na osobach, które je słyszą. W wyborze imienia może pomóc symulacja: jak będę zwracać się do dziecka, gdy będzie malutkie, jak kiedy będę na nie zła, jak zrobią to kiedyś jego koledzy, a jak szef.

Zastanawiasz się, jakie imię nadać swojemu dziecku? Zanim podejmiesz decyzję, warto skorzystać z księgi imion. Dzięki temu będziesz wiedzieć, kiedy maluch może świętować swoje imieniny oraz dowiesz się, co owo imię oznacza!