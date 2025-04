nr 1. Jakub

Cechy osobowości: ambitny, ciekawy, wesoły

Imieniny: 5.II, 14.III, 3.IV, 17.IV, 30.IV, 1.V, 1.VI, 5.VII, 13.VII, 25.VII, 6.VIII, 28.XI

Co oznacza? Imię charakteryzuje osobę lubią analizować powierzone zadania. By osiągnąć wymierne rezultaty potrzebuje chwili spokoju i ciszy - dzięki temu potrafi przenosić góry. Lubi otaczać się naturą i nie lekceważy sygnałów, które płyną do niego z otoczenia. Często próbuje nowych aktywności, jego życie obfituje w liczne zainteresowania, którym lubi się poświęcać.

Symbole szczęścia: kolor bordowy, cyfra 9, kamień chryzopas

nr 2. Szymon

Cechy osobowości: tajemniczy, cierpliwy, pewny siebie

Imieniny: 5.I, 6.II, 24.III, 20.IV, 16.V, 18.VII, 3.IX, 14.IX, 28.X

Co oznacza? Osoba o tym imieniu lubi posiada niezwykłą moc przekonywania innych. Choć czasem bywa zbyt poważny, wielokrotnie jego rady okazują się słuszne i godne wdrożenia w życie. Jest bardzo pewny siebie i najwięcej energii życiowej poświęca na samorealizację. Szymon doskonale sprawdzi się w takich zawodach jak policjant, analityk finansowy czy szpieg.

Symbole szczęścia: kolor biały, cyfra 4, kamień perła

nr 3. Jan

Cechy osobowości: samotnik, szukający własnych ścieżek, buntownik posiadający niezwykłą osobowość, dość nieufny.

Imieniny: 10.I, 17.I, 23.I, 31.I, 4.II, 5.II, 8.II, 5.III, 8.III, 17.III, 27.III, 28.III, 30.III, 13.IV, 6.V, 10.V, 12.V, 15.V, 21.V, 22.V, 23.V, 24.V, 27.V, 12.VI, 16.VI, 24.VI, 26.VI, 9.VIII, 13.VIII, 19.VIII, 20.VIII, 29.VIII, 3.IX, 11.IX, 28.IX, 1.X, 9.X, 23.X, 13.XI, 24.XI, 26.XI, 27.XII

Co oznacza? Osoba o tym imieniu ma ogromny szacunek do tradycji i doświadczenia innych ludzi. Choć często upiera się przy swoich racjach, nie robi tego celowo. Zwykle po prostu ma rację. Jak jest doskonałym organizatorem, więc dobrze sprawdzi się w pracy zespołowej, na stanowisku kierowniczym.

Symbole szczęścia: kolor biały, cyfra 7, kamień opal

nr 4. Mateusz

Cechy osobowości: sprawiedliwy, prawdomówny, dobry, odpowiedzialny

I mieniny : 21.IX

Co oznacza? Największą wartością dla Mateusza jest prawda, której przypisuje najwyższą wartość. Jest sumienny, godny zaufania i zdolny do poświęceń - nawet w stosunku do osób, których nie zna. Choć w swoich przekonaniach bywa zbyt radykalny, zwykle osoba, którą ceni lub darzy uczuciem jest w stanie wpłynąć na korzystną zmianę jego opinii.

Symbole szczęścia: kolor żółty, cyfra 6, kamień turkus

nr 5. Marek

Cechy osobowości: pewny siebie, spokojny, pracowity

Imieniny: 13.III, 24.III, 11.IV, 25.IV, 8.V, 18.VI, 7.IX, 28.IX, 7.X, 16.XI, 22.XI

Co oznacza? Marek jest osobą skrytą, ale i niezwykle pracowitą. Nie boi się brać odpowiedzialności za to, co robi. Lubi działać swobodnie, w jasno określonych ramach. Jego wielką zaletą jest umiejętność bycia obiektywnym i odporność na narzucanie mu pewnych postaw wobec ludzi czy danych tematów. Jest typem obserwatora - nigdy nie wyrabia sobie zdania na podstawie cudzych opinii.

Symbole szczęścia: kolor pomarańczowy, cyfra 3, kamień sodalit

nr 6. Maciej

Cechy osobowości: otwarty, towarzyski

Imieniny: 30.I, 24.II, 25.II, 11.XI

Co oznacza? Maciej jest osobą niezwykle pobudliwą o gorącym temperamencie. Lubi wtrącać się do spraw innych ludzi, wszędzie jest go pełno. Jest osobą wrażliwą, empatyczną, chętną do niesienia pomocy (szczególnie w przypadku stawienia się za słabszymi). Bywa impulsywny, nade wszystko ceni sobie możliwośc wypowiadania wpłasnych opinii.

Symbole szczęścia: kolor ceglasty, cyfra 5, kamień karneol

nr 7. Kacper

Cechy osobowości: opiekuńczy, towarzyski, optymista

Imieniny: 6.I

Co oznacza? Kacper na pierwszym miejscu stawia wartości związane z tradycyjną rodziną. Jest niezwykle ciepły, pogodny i przyjacielski. Potrafi zjednywać ludzi, co sprawia, że jest lubiany przez innych. Osoba o tym imieniu wykazuje silną potrzebę realizowania swoich marzeń w pracy zawodowej. To sprawia, że żyje w zgodzie sam ze sobą i sam siebie opisuje jako szczęśliwego człowieka.

Symbole szczęścia: kolor fioletowy, cyfra 9, kamień lapis lazuli

nr 8. Michał

Cechy osobowości: dumny, zdecydowany, surowy

Imieniny: 2.III, 14.III, 10.IV, 4.V, 8.V, 23.V, 20.VI, 5.VII, 25.VIII, 6.IX, 29.IX

Co oznacza? Bywa surowy w ocenianiu innych, co czasem prowadzi do zamknięcia się na świat. Nie lubi i nie potrafi stawiać się na miejscu innych ludzi. To sprawia, że bywa problemowy. Osoby o tym imieniu nade wszystko cenią honor i dumę. Dla tych wartości są w stanie poświęcić naprawdę dużo. Michał jest również pamiętliwy - jeśli ktoś mu pomoże - odwdzięczy się z nawiązką, jeśli ktoś mu zaszkodzi - będzie o tym pamiętać już zawsze.

Symbole szczęścia: kolor czerwony, cyfra 1, kamień szafir

nr 9. Stanisław

Cechy osobowości: samodzielny, wybuchowy, ma swoje zdanie, sam decyduje o sobie, woli rządzić niż słuchać innych

Imieniny: 8.V, 18.IX, 13.XI

Co oznacza? Stanisław jest typowym cholerykiem. Kroczy własną drogą i nie lubi, gdy ktoś mu w tym przeszkadza. Z etgo powodu jednak zwykle osiąga wytyczone cele. Lubi dobrą zabawę, ale w związkach bywa niezwykle zaborczy. Lubi, gdy określone są panujące zasady. Nie lubi niedopowiedzeń, nie ufa innym. O wszystkim musi się przekonać na własnej skórze.

Symbole szczęścia: kolor zielony, cyfra 2, kamień diament

nr 10. Franciszek

Cechy osobowości: rzetelny, o wielkim sercu, realista

Imieniny: 17.II, 2.III, 2.IV, 11.V, 4.VI, 17.VI, 20.VI, 14.VII, 21.VIII, 16.IX, 17.IX, 25.IX, 29.IX, 4.X, 10.X, 29.X, 24.XI, 3.XII

Co oznacza? Franciszek jest osobą nieśmiałą, która nie lubi konfliktować się z ludźmi. Jest niezwykle ciepłą osobą, która ma w sobie mnóstwo miłości. Z tego powodu chłopcy o tym imieniu doskonale sprawdzą się w na stanowisku psychologa, pedagoga lub księdza.

Symbole szczęścia: kolor niebieskie, cyfra 1, kamień rubin



