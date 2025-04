Wyliczanie, ile powinien jeść noworodek karmiony piersią, jest w praktyce bezzasadne, bo maluch przystawia się do pierwsi nawet 20 razy na dobę i na początku nie wiesz, czy ssie efektywnie mleko, czy tylko wyrabia nawyk i stymuluje piersi do pracy. Jeśli karmisz dziecko butelką, powinnaś stosować się do ogólnych zasad, jak i ile powinien jeść noworodek.

Ile powinien jeść noworodek karmiony butelką

Karmienie butelką sprowadza się do określonych porcji mleka, które zaleca często pediatra lub producent. Są to wartości orientacyjne - jeśli maluch wyraża chęć jedzenia większej ilości, należy wsłuchać się w jego potrzeby. Noworodek rodzi się z żołądkiem wielkości małej maliny i należy stopniować ilość podawanego pokarmu. Nie trzeba dziecka przekarmiać - skutkuje to bardzo częstym ulewaniem u niemowlaka.

Z każdym dniem należy zwiększać porcję pokarmu o sugerowane 10 ml.

1 doba życia - 7-10 ml pokarmu na jedno karmienie,

- 7-10 ml pokarmu na jedno karmienie, 2 doba życia - 15-20 ml pokarmu na jedno karmienie,

- 15-20 ml pokarmu na jedno karmienie, 3 doba życia - 20-30 ml pokarmu na jedno karmienie,

- 20-30 ml pokarmu na jedno karmienie, 7 doba życia dziecka - 45-75 ml pokarmu na jedno karmienie,

- 45-75 ml pokarmu na jedno karmienie, w wieku od 3 tygodni do 2 miesięcy - 100-150 ml podczas jednego karmienia,

- 100-150 ml podczas jednego karmienia, w wieku 3 miesięcy - ok. 150-180 ml na jedno karmienie.

Ważne: Karmienie to chwile, kiedy dziecko powinno czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, czy jest karmione piersią czy butelką. Każdy rodzic lub osoba karmiąca powinna zapewnić mu uczucie bliskości i ciepła. Nie popędzaj dziecka - niekiedy zje porcję pokarmu w 20 minut, a niekiedy potrzebuje na zmianę przysypiać i jeść - może to zająć też 2 godziny.

Ile je noworodek karmiony piersią

Na pytanie, ile powinien jeść noworodek karmiony piersią, odpowiedź jest całkiem oczywista: tyle, ile potrzebuje i tyle, ile prosi: może to być 10, 15, a nawet 20 razy w ciągu doby w malutkich ilościach. Karmienie piersią to nie tylko czynność fizjologicznie konieczna, lecz także emocjonalna.

Trudno ocenić, ile dziecko karmione piersią je mleka, można sugerować się jedynie orientacyjnymi normami. W przypadku maluchów karmionych naturalnie istotne jest, czy dziecko przybiera na masie. Jest to wyznacznik prawidłowego karmienia, porcji i zaspokajania potrzeb noworodka. Konieczne jest porównywanie wyników malucha z tabelą wzrostu i wagi dziecka.

