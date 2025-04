Jak wybrać łóżeczko dla niemowlaka

Wybierając łóżeczko dla niemowlaka powinieneś zwrócić uwagę przede wszystkim na kwestie bezpieczeństwa, jakości, wygody oraz funkcjonalności. Przed zakupem zastanów się także, jaki masz budżet i czy szukasz mebla, który posłuży przez lata, czy możesz sobie pozwolić na wybór rozwiązania, które spełni swoją funkcję jednie przez kilka pierwszych miesięcy. Sprawdź, ile miejsca możesz przeznaczyć na cichy kącik do spania dla dziecka oraz czy istnieje możliwość dostawienia łóżeczka do łóżka rodziców. Zanim jednak zdecydujesz się na konkretny model oraz rodzaj, dowiedz się, co powinieneś zrobić przed zakupem:

Sprawdź bezpieczeństwo i jakość materiałów, z jakich wykonane jest łóżeczko

Łóżeczko to miejsce, w którym noworodek spędza nawet 20 godzin na dobę, dlatego przestrzeń ta musi być dla niego nie tylko przyjemna, ale też bezpieczna. Meble dla dzieci muszą spełniać kilkadziesiąt norm europejskich oraz uzyskać potrzebne certyfikaty jakości. Kontrolowane są materiały, z jakich są wykonane oraz toksyczność farb i lakierów. Sami również powinniśmy sprawdzić wybrane łóżeczka pod kątem bezpieczeństwa. Zwróćmy uwagę na to, czy jego krawędzie i kanty nie są ostre. Najlepiej, aby były one zaokrąglone lub fazowane. Meble dla dzieci nie powinny mieć również żadnych wystających elementów, drzazg czy widocznych śrub. Lakier oraz farba nie mogą się łuszczyć czy odpadać, a na drewnie – zwłaszcza w łóżeczkach używanych – nie mogą pojawiać się ślady zawilgocenia czy korników.

Niemowlęta bardzo szybko rosną i stają się ruchliwe. Mogą nie tylko uderzyć się o kanty łóżeczka, ale także zaklinować rączki, nóżki czy główkę między szczebelkami. Jeśli decydujemy się na łóżeczko z tego typu elementami, sprawdźmy odległości. Między szczebelkami powinno być nie więcej niż 6 cm i nie mniej niż 2,5 cm. Ponadto boki powinny mieć wysokość przynajmniej 60 cm, a przy najwyższym ustawieniu minimum 30 cm. Cała konstrukcja musi być mocna i stabilna, aby wytrzymać harce malucha, który zacznie uczyć się zachowywania równowagi i stawania. Pamiętajmy też, że pierwsze łóżeczko naszego dziecka powinno być minimalistyczne. Umieśćmy w nim tylko to, co niezbędne do komfortowego snu.

Zadbaj o wygodę dziecka i swoją

Dobre łóżeczko będzie towarzyszyć twojemu dziecku i tobie przez kilka miesięcy, a nawet lat. W tym czasie maluch będzie rósł i rozwijał się. Oprócz bezpieczeństwa warto więc zwrócić szczególną uwagę na wygodę. Ważny jest w tym wypadku nie tylko dobór odpowiedniego materaca, ale także wielkości oraz dodatkowych funkcji łóżeczka. W sklepach zazwyczaj dostępne są meble o wymiarach 120 na 60 cm oraz 140 na 70 cm. Pamiętajmy, że są to wymiary wewnętrzne, a sam mebel może być nieco większy.

Zwróćmy uwagę na to, czy łóżeczko ma regulowaną wysokość dna. W sklepach znajdziemy łóżeczka o dwu lub trzystopniowej regulacji. Dzięki temu możemy dostosowywać je do wieku i wielkości dziecka. Noworodek może spać na najwyższym poziomie, dzięki czemu mama nie będzie musiała schylać się za każdym razem, kiedy będzie go układać do snu. Dno opuszczamy, kiedy maluch zacznie siadać i stawać na nóżkach.

Dowiedz się, jaki materac będzie wygodny i bezpieczny dla twojego dziecka

Jeśli chcemy, aby łóżeczko posłużyło dziecku na dłużej, sprawdźmy, czy ma zdejmowane szczebelki lub opuszczany czy rozsuwany bok. Dzięki temu nieco większe dziecko będzie mogło samo wchodzić i wychodzić z łóżeczka.

Pomyśl o funkcjonalności

Zastanów się, czego – oprócz bezpieczeństwa i wygody – oczekujesz od łóżeczka i zadbaj o jego funkcjonalność. Na rynku znaleźć można mebelki, które są niewielkie i doskonale spełniają się jako pierwsze łóżeczko noworodka, ale trzeba je wymienić na większe, kiedy maluch podrośnie. Wybrać możemy również łóżeczka dostawiane do łóżek rodziców lub zestawy combo, które po rozłożeniu stają się mebelkami dla starszego, nawet kilkuletniego dziecka. Jakie rozwiązanie będzie najlepsze?

Jakie łóżeczko dla dziecka – drewniane łóżeczko ze szczebelkami

Jednym z najpopularniejszych wyborów przyszłych rodziców jest tradycyjne łóżeczko ze szczebelkami. Uchodzi za najbardziej stabilne, wytrzymałe i praktyczne. Zwolennicy tego typu rozwiązań przekonują, że dzięki szczebelkom dziecko ma motywację do rozwoju ruchowego i chętnie podciąga się, zaczyna siadać i stawać. Przeciwnicy zwracają uwagę na kwestie bezpieczeństwa: dziecko może uderzyć się o twarde kanty lub zaklinować rączki, nóżki lub główkę. Niektóre maluchy lubią również ćwiczyć na drewnianym łóżeczku wyrastające ząbki. Przed zakupem drewnianego łóżeczka ze szczebelkami warto więc zwrócić uwagę na to, aby miało zaokrąglone kanty i odpowiednie odległości między szczebelkami. Jeśli ma starczyć na dłużej, musi być wytrzymałe. Maluchy szybko rosną, stają się ruchliwe, dlatego słabej jakości materiały mogą nie przetrwać tej próby sił.

Łóżeczka drewniane wyposażone są w wiele przydatnych funkcji. Oprócz prostego mebla możemy kupić taki wyposażony w szuflady lub dostawiany przewijak. Dzięki takim rozwiązaniom maksymalnie wykorzystujemy miejsce, a łóżeczko z akcesoriami mieści się nawet w małej sypialni rodziców. Bardzo przydatna jest regulacja poziomu dna oraz zdejmowane szczebelki czy opuszczany bok. Podstawowe łóżeczko kupimy już za około 150 zł, a z dodatkowymi akcesoriami za około 250-500 zł. Warto również zastanowić się nad meblami, które rosną razem z maluchem i np. zmieniają się w sofę lub cały zestaw dla większego dziecka. Kupimy je za około 1000-1500 zł.

Łóżeczko drewniane ze szczebelkami będzie odpowiednie, kiedy najbardziej zależy nam na solidności i wytrzymałości. Sprawdzi się również wtedy, kiedy szukamy mebla na dłużej. To także jedna z najtańszych opcji, jeśli wybierzemy podstawowy wzór bez dodatkowych akcesoriów.

Jakie łóżeczko dla dziecka – łóżeczko turystyczne

Łóżeczko turystyczne zostało zaprojektowane specjalnie dla rodziców, którzy chcą wygodnie podróżować z dzieckiem. Stało się jednak dobrą alternatywą dla tradycyjnych mebli drewnianych. Jego zaletą jest mobilność: łatwo przestawimy je w inne miejsce lub złożymy i zabierzemy ze sobą np. do dziadków. Podczas wyboru warto zwrócić uwagę na jakość materiału i przeszyć, możliwość regulacji poziomu dna oraz odpięcia lub rozsunięcia boków. Najtańsze, wykonane ze słabych tkanin łóżeczka turystyczne mogą rozpaść się lub podrzeć, kiedy dziecko zacznie być bardziej aktywne.

Wielu rodziców zastanawia się, czy łóżeczko turystyczne może być jedynym miejscem snu dla malucha. Może ono pełnić taką funkcję, jeśli dokupimy do niego tradycyjny materac. Ten dołączony do łóżeczka jest zbyt cienki i niewygodny do spania na co dzień.

Łóżeczka turystyczne występują w wielu wzorach i kolorach oraz często są wyposażone w dodatkowe akcesoria, np. kółka, pozytywki, wibrację, kołyskę czy lampkę. Występują także w różnych rozmiarach. Znajdziemy zarówno małe, przeznaczone dla noworodków i kilkumiesięcznych niemowlaków oraz pełnowymiarowe, w których wygodnie będzie czuł się nawet kilkulatek. Ich ceny są zróżnicowane i wahają się od 150 zł za najprostsze łóżeczko do około 1000 zł za mebelek z dodatkowymi funkcjami.

Jakie łóżeczko dla dziecka – łóżeczko dostawne

Ciekawym rozwiązaniem, które znacznie ułatwia codzienność rodzicom maluchów jest łóżeczko dostawne. Dzięki opuszczanemu bokowi oraz systemowi mocowań, możemy przypiąć je do łóżka mamy i taty. Dziecko śpi w swoim łóżeczku, ale ciągle czuje bliskość rodziców. Takie łóżeczko ogranicza także nocne wstawanie do minimum. W sklepach znajdziemy tradycyjne, drewniane mebelki z tego typu funkcją lub wersje turystyczne. W niektórych modelach istnieje możliwość lekkiego nachylenia materaca, aby ułatwić dziecku oddychanie np. podczas kataru. Kupując łóżeczko dostawne zwróćmy uwagę na regulację wysokości i sprawdźmy, czy uda nam się je dobrze dopasować do naszego łóżka. Jeśli mamy małą sypialnię, sprawdźmy czy taki mebelek się zmieści.

Łóżeczko czy kołyska

Zamiast łóżeczka część rodziców decyduje się na kupno kołyski. Dlaczego jest ona odpowiednia dla noworodków i niemowląt we wczesnym okresie rozwoju? Dzięki łagodnym, rytmicznym ruchom maluch nie tylko czuje się bezpiecznie i przyjemnie niczym w brzuchu mamy. Kołysanie pozytywnie wpływa na jego rozwój. Dzieci, które spały w kołyskach mają mniejsze problemy z koncentracją, postawą, równowagą, szybciej zaczynają siadać oraz chodzić. Rytmiczne ruchy są również pomocne, kiedy niemowlę ma problemy z kolkami. Wadą kołysek jest to, że maluchy szybko z nich wyrastają. Standardowy rozmiar to 90x40 cm, więc łóżeczko starcza na kilka pierwszych miesięcy życia. Potem nie powinno być używane również ze względów bezpieczeństwa. Starsze maluchy są zbyt ruchliwe, aby korzystać z kołyski. Jeśli jednak zdecydujemy się na takie rozwiązanie, zwróćmy szczególną uwagę na stabilność, blokadę kołysania oraz regulację poziomu materaca.

Kosz Mojżesza czy łóżeczko

Innym rozwiązaniem odpowiednim dla noworodków i kilkumiesięcznych niemowląt jest kosz Mojżesza, czyli owalne, wykonane z wikliny, filcu lub innych materiałów łóżeczko z wygodnymi uchwytami. Jest niewielki i bardzo wygodny do przenoszenia. Sprawdzi się, jeśli chcemy mieć śpiące dziecko zawsze przy sobie. Do kosza dokupuje się specjalny stojak, który może mieć funkcję kołyski. W tego typu łóżeczku maluch czuje się bezpiecznie i przytulnie. Wadą jest stosunkowo wysoka cena i to, że niemowlę szybko z niego wyrasta. Kosz Mojżesza można jednak później wykorzystać np. jako pojemnik na zabawki. Wybierając konkretny model zwróćmy uwagę na stabilność stojaka oraz jakość wykonania kosza, który powinien też pozwalać maluchowi na swobodną obserwację otoczenia.

