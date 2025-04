High need baby to po prostu dziecko wymagające. Opieka nad nim jest trudniejsza i wymaga od rodziców o wiele większego wysiłku. Takie dzieci mają zwykle dość wąską strefę komfortu. Dobrze się czują i świetnie funkcjonują, ale tylko w konkretnych, tych samych warunkach. High need baby potrzebują bardzo dużo kontaktu fizycznego, lubią więc spać z rodzicem, lubią być noszone na rękach. Mówi się też, że te dzieci nie lubią nowoczesnych sprzętów takich jak wózek, fotelik samochodowy czy wszelkiego rodzaju bujaczki.

Cechą najbardziej charakterystyczną w przypadku tych nadwrażliwych niemowląt jest jednak to, że takie dzieci mało śpią i bardzo ciężko im się zasypia.

– Warto jednak podkreślić przy tym wszystkim, że mówiąc o high need baby, mamy na myśli dziecko zdrowe. To określenie możemy stosować tylko wtedy, kiedy wiemy, że jego trudności regulacyjne nie są wywołane żadnymi przyczynami zdrowotnymi. Czyli jest to dziecko, które nie ma alergii czy nietolerancji pokarmowych albo innych dolegliwości – mówi Magdalena Komsta, psycholożka, autorka bloga Wymagające.pl.

High need baby to nie dzieci kolkowe, ani wcześniaki!



Czy dziecko z kolką to także high need baby? Kolki są trudne przede wszystkim dla rodziców i to co jest tu kluczowe – mijają. Natomiast high need baby to taki typ temperamentu, który jest widoczny od pierwszych dni życia dziecka i z tego się nie wyrasta. Choć z biegiem lat te potrzeby i nadwrażliwość mogą przejawiać się zupełnie inaczej.

Ta pewnego rodzaju nadwrażliwość jest uwarunkowana genetycznie. Takich wymagających dzieci jest zwykle około 10%. Wcześniaki, które dużo płaczą, potrzebują bliskości i dotyku to nie zawsze high need baby. U przedwcześnie urodzonych dzieci zwykle wynika to po prostu z niedojrzałości układu nerwowego takiego malucha, a nie z indywidualnych wrodzonych cech usposobienia. Po pewnym czasie wcześniak często może zachowywać się już inaczej.