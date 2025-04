Dzieci w pewnym wieku zaczynają gryźć praktycznie wszystko, co trafia w ich małe rączki. My, żeby zapewnić maluchom bezpieczeństwo, kupujemy im plastikowe i silikonowe gryzaki. Niestety mimo atestów i zapewnień producentów, że nie zawierają one toksycznych związków, okazuje się, że w każdej takiej zabawce jest ich około 20.

Reklama

W tych przedmiotach dla dzieci może czaić się niebezpieczna dla zdrowia i życia pleśń!

Wyniki badań na temat gryzaków dla dzieci są szokujące!

Naukowcy przebadali 59 gryzaków z różnych firm. Wyniki tych badań zostały opublikowane w amerykańskim czasopiśmie „American Chemical Society Environmental Science and Technology” i wstrząsnęły nie tylko rodzicami.

Jak się okazało nawet te gryzaki, na których widniała informacja, że są nietoksyczne, zawierały niebezpieczne dla zdrowia dzieci związki. Nie dość, że producenci nie usunęli z ich składu bisfenol A (BPA), to dodatkowo dodali inne szkodliwe substancje.

Jeden z naukowców, który brał udział w badaniu powiedział stacji CBS News:

Prawie 90 procent gryzaków kupionych z oznaczeniem „wolne od BPA”, okazało się, że zawiera BPA w prawie każdym produkcie. Znaleźliśmy od 15 do 20 toksycznych substancji chemicznych w nich wszystkich. Uważa się, że wczesna ekspozycja na substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, mogą potencjalnie prowadzić do problemów w rozwoju, reprodukcji, neurologii i immunologii w późniejszym życiu. Niektóre z tych problemów to: astma, cukrzyca, zaburzenia rozwoju i układu nerwowego, otyłość i zaburzeń reprodukcyjne. Narażenie na działanie toksycznych substancji chemicznych w okresie niemowlęcym może mieć szkodliwy wpływ i zmieniać etapy w życiu.

Fot. Fotolia

W jakich produktach dla dzieci znajdziemy substancje powodujące u dzieci poważne choroby?

Powinniśmy wiedzieć, że substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia dziecka znajdują się nie tylko w gryzakach ale i w większości materiałów, z których wykonane są talerzyki, łyżeczki i sztywne elementy smoczków. Z tego powodu warto zrezygnować z plastikowych butelek, talerzyków i kubeczków na rzecz szklanych, a gryzaki zamienić na drewniane. Będziemy mieć wtedy pewność, że w miarę możliwości minimalizujemy kontakt naszego dziecka z tymi szkodliwymi substancjami i chronimy malucha przed chorobami, które mogą zniszczyć mu życie.

Reklama

Poznaj wynik testu gryzaków na Polki.pl!