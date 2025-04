Grupy krwi dziecka nie da się zaplanować ani przewidzieć - może być inna, niż u rodziców i nie należy martwić się tym faktem.

Grupa krwi u dziecka inna niż rodziców - przykład



Mój brat ma żonę, która urodziła dwójkę dzieci i każde ma z nich krupę krwi zerową. Jego żona mówi, iż jest to normalne po podaniu zastrzyku (immunoglobulina anty D) po urodzeniu. Czy jest możliwe, iż dzieci nie mają grupy krwi żadnego z rodziców?

Możliwe jest to, że grupa krwi dziecka jest inna niż grupa krwi rodziców. Wynika to ze sposobu dziedziczenia w zakresie grup głównych krwi. Nie ma to związku z podaniem immunoglobuliny anty D po porodzie. Kobieta ciężarna i przyszły ojciec mają grupę krwi A, ale noworodek może mieć grupę krwi 0. Dziecko może mieć inną grupę krwi niż rodzice i nie jest to anomalia, ani tym bardziej dowód na niewierność. Grupę krwi dziecka bada się po porodzie, jeszcze przed podaniem immunoglobuliny anty D.

Schemat dziedziczenia w zakresie grup głównych

Podział na grupy krwi związany jest z występowaniem na czerwonych krwinkach białek - antygenów grup krwi. Na erytrocytach występuje wiele swoistych antygenów, przez co istnieje wiele układów grup krwi. U człowieka opisano 32 takie układy. Najważniejszy jest układ grup głównych (AB0) i układ Rh. Obecność antygenu A lub B decyduje o przynależności do jednej z 4 podstawowych grup (A, B, AB, i 0)

grupa O – brak antygenu na krwinkach,

grupa A – ma na krwinkach antygen A,

grupa B – ma na krwinkach antygen B

grupa AB – ma na krwinkach zarówno antygen A i B.

Grupa krwi ojca i matki Możliwa grupa krwi dziecka

A x A A lub 0

B x B B lub 0

A x 0 A lub 0

B x 0 B lub 0

A x B A, AB, B lub 0

A x AB A, B, lub AB

B x AB A, B, lub AB

AB x AB A, B lub AB

AB x 0 A lub B

0 x 0 0

Artykuł na podstawie tekstu Celiny Trojan. Pierwotnie opublikowany 14.10.2011.

