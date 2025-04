Gorączka przy ząbkowaniu - ile wynosi, ile trwa i kiedy podać lek

Gorączka przy ząbkowaniu to zazwyczaj temperatura do ok. 38 st. C lub stan podgorączkowy. Towarzyszy jej rozdrażnienie i niekiedy katar. Trwa od 1 do 3 dni - w zależności od tego, który ząb przebija się przez dziąsło.