Gazy u noworodków to częste zjawisko, które może prowadzić do niemożliwego do ukojenia płaczu. „Bąble” w brzuchu, które rodzic może wyczuć pod dłonią, przesuwają się, przynosząc ulgę, niemniej jednak płacz spowodowany tym dyskomfortem sprawia, że dziecko może nałykać się powietrza i znowu - może je rozboleć brzuch. Czy to błędne koło, czy jednak istnieje sposób na radzenie sobie z gazami u niemowlaka?

Reklama

Spis treści:

Zjawisko puszczania przez niemowlę gazów jest normalne i pożądane, bo świadczy o tym, że organizm usprawnia perystaltykę jelit. Problem pojawia się wtedy, kiedy te gazy utrudniają dziecku funkcjonowanie, rozwój i sen.

Rozpoznanie problemu nie jest trudne: gazy są niemożliwe do zbagatelizowania, zwł. jeśli są to śmierdzące gazy u niemowląt i występują w miarę o regularnych porach i po jedzeniu. Dziecko zaczyna w ataku płaczu podkurczać nóżki, jest bardzo niespokojne, może mu się często odbijać lub ulewać.

Rodzice powinni zwrócić też uwagę, jak wyglądają stolce niemowlaka (np. czy kupa u niemowlaka jest zielona, a może pienista lub nie pojawia się dostatecznie często), czy występuje biegunka, zaparcia u niemowląt, bóle brzucha, podczas których słychać „przelewanie”. Może być to oznaka niestrawności lub alergii i wątpliwości należy wtedy skonsultować się z pediatrą.

Wszelkie dolegliwości takie, jak: twardy i napięty brzuszek, wyczuwalne gazy i „bąble” w brzuchu, które przesuwają się w kierunku jelit są związane z okresem niemowlęcym, kiedy to maluch musi zaadaptować się do nowych warunków życia, a rodzice - do karmienia dziecka i pielęgnacji.

Często neonatolog lub pediatra posługuje się podczas diagnozy określeniem: kolka u niemowlaka. Jest to zjawisko opisane jako dolegliwości brzucha spowodowane niedojrzałością układu pokarmowego w pewnym stopniu o podłożu emocjonalnym (dotyka głównie dzieci o wysokiej wrażliwości), ale do tej pory nie istnieje lepszy lek na kolki, niż czas i cierpliwość.

Dlaczego to tak ważne w przypadku omawiania rozpoznania gazów u noworodka? Być może jesteś tym rodzicem, którego dziecko klasyfikuje się jako high need baby, czyli potrzebuje więcej troski i ciepła, niż podaje fachowa literatura o wychowaniu maluchów.

Układ pokarmowy noworodków rozwija się dynamicznie i jest wrażliwy. Kolki u małych dzieci są dość częstym problemem i lekarze zwracają uwagę na kilka aspektów pielęgnacji noworodka, które mogą odmienić sytuację. Przyczyny gazów u noworodka, to m.in.:

Nieprawidłowa pozycja karmienia . Dziecko może łykać powietrze podczas jedzenia i może to prowadzić też do jego frustracji.

. Dziecko może łykać powietrze podczas jedzenia i może to prowadzić też do jego frustracji. Niewłaściwe uchwycenie brodawki przez dziecko , co oznacza nieefektywne, kompulsywne ssanie: do organizmu dziecka prócz mleka dostaje się powietrze, a także maluch nie jest najedzony, co prowadzi do częstszych kamień.

, co oznacza nieefektywne, kompulsywne ssanie: do organizmu dziecka prócz mleka dostaje się powietrze, a także maluch nie jest najedzony, co prowadzi do częstszych kamień. Częste i krótkie karmienia, które są nieregularne . Trudno o karmienie noworodka, który ma dodatkowo bolesne gazy, z zegarkiem w ręku. Niekiedy proponuje się karmienie butelką, by weryfikować ilość spożytego mleka. Jeśli dziecko przybiera na wadze, jest to dobry znak, niemniej jednak warto przyjrzeć się technice karmienia.

. Trudno o karmienie noworodka, który ma dodatkowo bolesne gazy, z zegarkiem w ręku. Niekiedy proponuje się karmienie butelką, by weryfikować ilość spożytego mleka. Jeśli dziecko przybiera na wadze, jest to dobry znak, niemniej jednak warto przyjrzeć się technice karmienia. Alergia lub nietolerancja laktozy. Charakteryzuje się wodnistymi stolcami, wzdęciami lub biegunką. Warto skonsultować z pediatrą wdrożenie mieszanki modyfikowanej z obniżoną zawartością laktoz i białkami poddanymi hydrolizie.

nietolerancja laktozy. Charakteryzuje się wodnistymi stolcami, wzdęciami lub biegunką. Warto skonsultować z pediatrą wdrożenie mieszanki modyfikowanej z obniżoną zawartością laktoz i białkami poddanymi hydrolizie. Obecność pasożytów w układzie pokarmowym.

Choroba uchyłkowa jelit. Uchyłki są przepuklinami, które mają niewielkie rozmiary.

Zbyt prędkie rozszerzenie diety niemowlaka.

Predyspozycje genetyczne.

Nadmiar witaminy C podawanej z lekami w czasie przeziębienia i infekcji.

Według obowiązujących zaleceń matka karmiąca piersią może jeść wszystko to, co jest wartościowe odżywczo. Nie istnieje dieta matki karmiącej, polegająca na eliminacji produktów z powodu kolek, ale jest to częste i wciąż praktykowane - mama noworodka często obwinia się za występowanie gazów u noworodka po karmieniu.

W przypadku występowania kolek u niemowlaka w czasie karmienia piersią, dobrze jest:

przyjmować duże ilości płynów - 3 l wody dziennie,

wystrzegać się tej żywności, która u samej mamy powoduje wzdęcia: cebuli, grochu, fasoli, kapusty, szpinaku, soczewicy, brokułów, kapusty,

zrezygnować również z rodzynek, śliwek, moreli,

zadbać o właściwe przystawienie dziecka do piersi i wygodną dla was obojga pozycję do karmienia.

Dyskusyjne jest picie herbatki z kopru włoskiego zarówno przez mamę, jak i przez dziecko. Skonsultuj to z pediatrą.

Jak zwalczyć gazy u noworodka i kiedy udać się do lekarza, kiedy te kroki nie pomagają? Co pomaga na wzdęcia u noworodka?

Domowe sposoby na wzdęcia u niemowląt:

położenie malucha na brzuchu - jest to swoisty masaż brzucha,

ciepła kąpiel lub okład z ciepłej pieluszki albo termofor z pestkami wiśni lub specjalnym wkładem,

lub specjalnym wkładem, masaż brzucha niemowlaka ,

, regularne karmienie i ścisłe pilnowanie jego pór: głodne dziecko ssie pierś łapczywie i szybko, przez co łyka zbyt dużo powietrza, przekarmienie go z kolei spowalnia pracę jelit,

dla dziecka karmionego mieszkanką modyfikowaną: wybieraj mieszanki ze zmniejszoną zawartością laktozy i białkami poddanymi hydrolizie ,

, zainwestuj w butelki ze smoczkiem antykolkowym,

noś i przytulaj - ciepło mamy i taty działa kojąco.

Jeśli domowe metody nie pomagają, rodzice często wprowadzają:

krople na wzdęcia dla noworodka, zawierające simetikon lub dimetikon – substancje wspomagające usuwanie gazów,

krople z enzymem laktaza, które ułatwiają trawienie laktozy.

Rodziców powinien spadek masy ciała, pojawienie się biegunek, silnych wymiotów, gorączki oraz silnego płaczu. Możliwe, że jest konieczna dalsza diagnostyka i wprowadzenie leków na receptę.

Niezależnie od wprowadzenia leków bez recepty na kolki i gazy u noworodków, dobrą metodą, która powinna wejść w rytm dnia jako rutynowa, jest delikatny masaż brzuszka, który usprawnia perystaltykę jelit. Jak to zrobić?

Rozgrzej dłonie, przygotuj miejsce do masażu, które będzie przyjazne dziecku i tobie. Przygotuj oliwkę, która zapewni odpowiedni poślizg i nie podrażni skóry dziecka. Brzuszek noworodka masuj delikatnymi, okrężnymi ruchami od zewnątrz, kierując się ku pępkowi (5 ruchów), następnie uciśnij brzuch w dłoni, chwytając go (1 ruch), a potem dociskaj nóżki dziecka zgiętych w kolanach do brzucha (3 ruchy). Nie obawiaj się - nie uszkodzisz malucha, jeśli intuicyjnie i zgodnie z jego reakcjami będziesz przeprowadzać masaż brzucha.

Reklama

Więcej o zdrowiu niemowlaka: Co poradzić na biegunki u niemowlakaJak pomóc niemowlakowi cierpiącemu na zaparciaKiedy ból brzucha u dziecka jest sygnałem poważnych dolegliwości