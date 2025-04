Mikrobiota jelitowa a odporność

Układ odpornościowy rozwija się w trakcie życia płodowego, a także wiele lat po narodzinach. Ważną rolę w jego kształtowaniu, a także funkcjonowaniu pełnią jelita. Chociaż są częścią układu pokarmowego, specjaliści uważają je za istotny element układu immunologicznego[1], ponieważ to właśnie w nich znajduje się nawet 80% komórek odpornościowych organizmu. Podczas porodu oraz w początkowym okresie życia jelita są zasiedlane przez dobroczynne bakterie, tworzące mikrobiotę jelitową. Mikrobiota jelitowa[2] to ogół mikroorganizmów, które tworzą złożony ekosystem. Jej kształtowanie jest wieloetapowym procesem, który najintensywniej zachodzi po narodzinach – w ciągu 3 pierwszych lat życia. Co ciekawe, bifidobakterie należą do jednego z pierwszych pożądanych rodzajów bakterii kolonizujących jelita noworodka, a gatunek Bifidobacterium breve odpowiada m.in. za aktywację niedojrzałego układu odpornościowego[3]. Zazwyczaj są przekazywane niemowlęciu przez mamę podczas porodu siłami natury, kiedy mikrobiota noworodka zostaje wzbogacona o bakterie pochodzące zarówno z przewodu pokarmowego, jak i z dróg rodnych kobiety, a także poprzez karmienie piersią[4],[5].

Mleko mamy – najlepsze wsparcie dla odporności

Karmienie piersią jest złotym standardem żywienia niemowląt – zarówno urodzonych drogami natury, jak i drogą cesarskiego cięcia. Mleko mamy to skarbnica składników odżywczych, w tym witamin i składników mineralnych kluczowych dla harmonijnego wzrostu oraz rozwoju młodego organizmu, w tym odporności. Zgodnie z rekomendacjami ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) warto dążyć do wyłącznego karmienia dziecka piersią przez 6 pierwszych miesięcy jego życia[6], a po tym czasie kontynuować podawanie kobiecego pokarmu przy jednoczesnym urozmaicaniu diety.

Karmienie piersią to jedna ze strategii wspierania rozwoju i kształtowania mikrobioty jelitowej u niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie. W badaniu wykazano, że Bifidobacterium breve był najczęściej izolowanym gatunkiem bifidobakterii w mleku kobiecym[7],[8]. Ponadto dowiedziono, że mikrobiota jelitowa niemowląt karmionych piersią zdominowana jest przez bakterie z rodzaju Bifidobacterium, co wpływa na kształtowanie układu immunologicznego[9]. Właśnie dlatego warto, aby mama nie poddawała się, jeśli na mlecznej drodze pojawią się trudności – wiele z nich udaje się pokonać przy wsparciu położnej lub doradcy laktacyjnego, którzy swoim doświadczeniem i wskazówkami udowadniają kobietom, że karmienie piersią po cesarskim cięciu jest możliwe.

Rozwiązanie, kiedy mama nie może karmić piersią

Chociaż wiele problemów z karmieniem piersią po porodzie drogą cesarskiego cięcia udaje się przezwyciężyć, może się zdarzyć, że z różnych powodów kontynuowanie tego sposobu żywienia maluszka po prostu staje się niemożliwe. W takiej sytuacji z rozwiązaniem dla rodziców przychodzą eksperci Nutricia, którzy dzięki osiągnięciom współczesnej nauki i z myślą o niemowlętach urodzonych drogą cesarskiego cięcia opracowali potwierdzoną badaniami[10], unikalną formułę Bebilon PROfutura CESARBIOTIK 2. Zawiera ona bakterie B. breve M-16V, należące do rodzaju Bifidobacterium – dominującego rodzaju bakterii w jelitach zdrowych, urodzonych naturalnie i karmionych piersią niemowląt[11]. W ten sposób mleko następne potencjalnie wspiera niemowlęta urodzone przez cesarskie cięcie, które – jak wynika z badań[12],[13],[14]– mają niższe poziomy tych rodzajów bakterii w jelitach, a wyniki 17 badań potwierdzają bezpieczeństwo Bifidobacterium breve M-16V[15]. Produkt zawiera również HMO 2’FL, czyli oligosacharyd o strukturze identycznej jak w mleku matki, naturalnie występuje w pokarmie kobiecym[16], immuno-kompozycję, czyli witaminy A, C, D i cynk dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, jod dla prawidłowego rozwoju poznawczego, wapń i magnez dla mocnych kości, omega 3 (DHA i ALA) dla rozwoju mózgu i omega 6 (AA)[17], a także oligosacharydy GOS/FOS – około 100 różnych strukturalnie oligosacharydów, które naśladują złożoność puli HMO mleka kobiecego[18]. To jedyne na polskim rynku mleko następne stworzone specjalnie dla niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie – jego składniki zostały przebadane w dobrze zaprojektowanych badaniach klinicznych w grupie niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.





