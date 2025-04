Jakie zmiany zachodzą w rozwoju 10. miesięcznego dziecka?

Właśnie teraz twoja pociecha w czasie siedzenia powinna kołysać się do przodu i do tyłu - to znak, że przygotowuje się do raczkowania i ćwiczy w ten sposób równowagę. Raczkowanie jest nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju dziecka, bowiem w jego czasie między półkulami mózgu powstają nowe połączenia.

Reklama

Co daje dziecku umiejętność raczkowania?

Przede wszystkim stymuluje mózg do rozwoju. W czasie raczkowania dziecko uczy się panować nad swoimi ruchami, synchronizuje lewą i prawą stronę ciała. Podczas raczkowania dodatkowo kształtują się również panewki biodrowe i kręgosłup (szczególnie w odcinku szyjnym) oraz mięśnie.

Pamiętaj, by w czasie raczkowania pilnować dziecka! Taki smyk potrafi wejść dosłownie wszędzie. Chowaj również przed nim małe przedmioty i pozakrywaj kontakty. Ostrożności nigdy za wiele.

Czy pomagać dziecku w nauce wstawania?

Lepiej tego nie rób. Każde dziecko rozwija się we własnym tempie i samodzielnie podejmuje decyzję, kiedy zacząć stawać na dwie nóżki. Nie trzeba się z tym śpieszyć.

W co się bawić się z dziesięciomiesięcznym dzieckiem?

Możecie się bawić w chowanie i odnajdywanie zabawek. Na pewno sprawi mu to mnóstwo przyjemności! Poza tym możesz zacząć kupować smykowi zabawki, które może wziąć do rączki, schować do pudełka, może nimi bezkarnie rzucać :) Dobrym pomysłem będzie lekka, gumowa piłka - na pewno polubi jej turlanie. Frajdę dziecku sprawi także wszystko to, co wydaje dźwięki - np. cymbałki, czy bębenek.

Co powinno umieć 10. miesięczne niemowlę?

potrafi usiąść z pozycji leżącej

rozumie słowo "nie", ale niekoniecznie go słucha

rozumie słowo "mama" i "tata"

zaczyna podciągać się do stania (przytrzymuje się różnych przedmiotów lub... twojej nogi)

Reklama

Dowiedz się więcej o rozwoju dziecka:

Co robić, by niemowlę przestało płakać?

Tych błędów w wychowaniu dziecka nie popełniaj!

Jak wiązać chustę do noszenia dziecka?