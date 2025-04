Codziennie wieczorem, gdy nadchodzi pora kąpieli, dostajesz gęsiej skórki, bo już wiesz, jak to będzie wyglądało? Płacz dziecka, wyrywanie się z rąk, Twoje poczucie bezradności i złość na siebie samą, że nie wiesz, jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Spokojnie. Znamy sprawdzone sposoby na to, by kąpiel stała się przyjemną chwilą bliskości zarówno dla Ciebie, jak i maluszka. Aby jednak znaleźć rozwiązanie problemu, najpierw trzeba poznać jego przyczyny.

Poniżej znajdziesz listę najczęstszych powodów płaczu dziecka podczas kąpieli oraz wskazówki, jak temu zaradzić – w sam raz do wydrukowania i powieszenia w łazience!

Dlaczego dziecko płacze podczas kąpieli i jak temu zaradzić?

Przyczyna 1. Dziecko płacze, bo jest głodne.

Zasadniczo wieczorna kąpiel powinna się odbyć przed ostatnim karmieniem, jeśli jednak od ostatniego posiłku malucha minął dłuższy czas, może okazać się, że w czasie kąpieli brzdąc po prostu jest głodny. A przecież trudno zrelaksować się w wanience, gdy burczy nam w brzuszku, prawda? Co w takiej sytuacji zrobić? Postaraj się, aby przerwa między ostatnim karmieniem a kąpielą nie była zbyt długa i w razie potrzeby przesuń godzinę mycia lub posiłku.

Przyczyna 2. Dziecko płacze bo temperatura wody jest nieodpowiednia.

Wyobraź sobie, że wchodzisz do wanny wypełnionej bardzo gorącą wodą albo przeciwnie – woda ma temperaturę Bałtyku zimową porą. Nieprzyjemnie, prawda? Tak samo odczuwa to dziecko i gdy temperatura kąpieli nie jest właściwa, informuje Cię o tym, płacząc. Aby mieć pewność, że woda nie jest ani za gorąca, ani za zimna, zmierz jej temperaturę za pomocą termometru. Pamiętaj, że woda powinna mieć ok. 37 st. C.

Przyczyna 3. Dziecko płacze, bo stosujesz drażniące kosmetyki.

Skóra dziecka jest bardzo delikatna, dlatego potrzebuje wyjątkowej pielęgnacji. Wybierając kosmetyki, dla niemowlaka, sięgaj po te, które zostały stworzone właśnie z myślą o najmłodszych, dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie zawierają szkodliwych i niebezpiecznych dla skóry malca substancji. Częstą przyczyną płaczu dziecka jest też mycie główki, bo szampon dostaje się do oczu i powoduje nieprzyjemne pieczenie. I tego można jednak uniknąć, zmieniając kosmetyk na taki, który jest łagodny dla oczu i nie powoduje szczypania.

Przyczyna 4. Dziecko płacze, bo się boi.

Każdy z nas boi się tego, co nieznane, a kąpiel – zwłaszcza ta pierwsza – jest nową sytuacją dla dziecka. Spróbuj więc najpierw oswoić z nią maluszka. Zamiast wkładać go od razu do wody, najpierw pokaż mu wanienkę, pochlap dłonią w wodzie i delikatnie zmocz nóżkę dziecka. Obserwuj reakcje dziecka. Jeśli zauważysz, że czuje się niekomfortowo, poczekaj jeszcze zanim włożysz je do wody, pozwól mu zapoznać się z tą sytuacją. Kiedy będziesz już widziała, że brzdąc nie cofa nóżki przed wodą, włóż go ostrożnie do wanienki i delikatnie ochlap całe ciało wodą. Nieco starszemu maluchowi z pewnością będzie raźniej kąpać się z ulubioną zabawką, np. gumową kaczuszką czy pływającym okrętem.

Przyczyna 5. Dziecko płacze, bo wyczuwa Twoje zdenerwowanie.

Młodzi rodzice często boją się kąpać niemowlę i przeżywają stres przed każdym wieczornym myciem. Pamiętaj jednak, że dziecko doskonale wyczuwa Twoje emocje, a Twoje zdenerwowanie jest dla niego sygnałem, że dzieje się coś złego, dlatego brzdąc też jest wtedy niespokojny. Co zatem zrobić? Postaraj się rozluźnić, wyciszyć i pomyśleć o kąpieli np. jak o wspólnej zabawie z dzieckiem. Bądź delikatna i wykonuj łagodne ruchy, a zobaczysz, że maluszek też się zrelaksuje i zacznie kojarzyć kąpiel z przyjemnym czasem spędzanym z mamą.

Jak przygotować się do pierwszej kąpieli maluszka?