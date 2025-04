Dynia jest bogata w betakaroten, witaminy: C, B1, B2, B6, PP. Dynię dla niemowlaka przyrządza się bez dodatku przypraw, najlepiej w postaci puree. Warto - jeśli jest sezon - podać ją już półrocznemu dziecku, także w formie zdrowej zupy.

Dynia zapobiega zaparciom i pomaga eliminować gromadzące się jelitach gazy - często związane z występowaniem kolek u niemowlaka. Dynia oczyszcza przewód pokarmowy z toksyn, działa moczopędnie, nie kumuluje azotanów ani innych chemicznych związków. Warto przygotowywać dynię dla niemowlaka czy dziecka na kilka prostych sposobów, a kiedy jest w jej nadmiarze w domowej spiżarni - mrozić dynię na kolejne tygodnie.

Jak mrozić dynię



Czy można mrozić dynię dla niemowlaka i jak to robić - początki rozszerzania diety są stresujące dla rodziców, którzy nie chcą popełnić błędów w żywieniu dziecka. Dynię można i warto mrozić - umytą, obraną, pokrojoną w kostkę na surowo. Odmierzoną porcję trzeba włożyć do woreczka strunowego i opatrzyć datą zamrożenia.

Można też mrozić upieczoną dynię, a nawet puree z dyni - to o wiele wygodniejsze, ale zalecamy nie mrozić puree na ciasto czy ciasteczka z dyni , a raczej do zup, sosów czy puddingów.

Zupa dyniowa dla niemowlaka

Zupa z dyni dla niemowlaka to pyszny i pożywny krem, który większość niemowlaków akceptuje w swojej diecie. Ma atrakcyjny pomarańczowy kolor i bogaty smak. Zupa z dyni dla dzieci starszych może być urozmaicona bardziej pikantnymi przyprawami (papryka ostra, pieprz) oraz cynamonem lub gałką muszkatołową. Jeśli jesteście dopiero na etapie rozszerzania diety, włączaj tylko 1 nowy składnik do pozostałych już znanych. Zgodnie z tabelą rozszerzania diety, po dyni czas na pietruszkę.

Składniki:

250 g dyni obranej i pokrojonej w kostkę,

1/2 cebuli,

1 marchewka,

3 ziemniaki.

olej rzepakowy.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz i pokrój na drobno, zeszklij w garnku na oleju. Obrane, przemyte i pokrojone w kostkę marchewkę oraz ziemniaki, wrzuć do garnka oraz zalej wodą i duś 5 minut. Następnie dodaj pokrojoną w kostkę dynię, zalej ją wodą mniej więcej do wysokości warzyw, gotuj do miękkości ok. 20 minut. Zblenduj zupę dyniową dla niemowlaka na gładki krem. Nie zabielaj.

Placuszki z dyni dla dzieci



Dyniowe pancakes czy inaczej dyniowe pankejki to nic innego, jak pyszne placki z dyni na śniadanie, które są szczególnie polecane przy rozszerzaniu diety metodą BLW. Z uwagi na to, że w przepisie jest miód, zalecamy podawać je dzieciom powyżej 1 roku życia - zgodnie z zaleceniami WHO. Jeśli jednak zastąpisz miód syropem klonowym, możesz podawać dziecku dyniowe placuszki już od 9 miesiąca życia.

Składniki:

150 g puree z dyni,

100 ml kefiru,

1 jajko,

150 g szklanki mąki,

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego,

olej kokosowy do smażenia,

owoce do podania z plackami.

Sposób przygotowania:

Składniki umieść w misce w dowolnej kolejności i wymieszaj. Ciasto powinno spływać z łyżki, ale nie może też być zbyt rzadkie. Na patelni rozgrzej olej kokosowy i smaż placuszki dyniowe do zrumienienia. Podawaj z owocami, miodem lub kakao.

