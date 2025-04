Na co powinni uważać rodzice dwunastomiesięcznego niemowlęcia?

Choć może wydawać ci się, że twoje dziecko jest już na tyle duże, że może zostać samo na chwilę w pokoju, nic bardziej mylnego. Rocznego dziecka absolutnie nie wolno zostawiać nawet na moment! Smyk, który zaczyna chodzić, może w zaledwie kilku chwil wspiąć się na parapet lub z ciekawości połknąć leki pozostawione na stole. Właśnie teraz musisz być szczególnie czuja!

Jak powinno się rozwijać dwunastomiesięczne niemowlę?

Nawet jeśli twój smyk wciąż nie zrobił pierwszego kroku, nie przejmuj się. Niektóre dzieci zaczynają chodzić dopiero w wieku 16 miesięcy! Dodatkowo pamiętaj, że chodzik wcale nie pomoże w nauce chodzenia. Najlepiej, żeby ta umiejętność pojawiła się wtedy, kiedy dziecko będzie na to gotowe.

Podobnie jest z rozwojem mowy u dziecka - pamiętaj, ono samo powie pierwsze słowo wtedy, kiedy będzie na to gotowe. Jeśli chcesz przyspieszyć ten moment, bądź po prostu cierpliwa.

W co bawić się z dwunastomiesięcznym niemowlęciem?

Najlepszym pomysłem są wszelkie zabawy z piłką. Możecie ją toczyć do siebie po podłodze - ta zabawa uczy precyzji i stabilizacji tułowia. Roczny smyk może również podejmować pierwsze próby rzucania piłeczką. Choć nie będą one udane, to ważny sygnał, że dziecko dobrze się rozwija.

Czy dziecko zapamięta to, co przeżyło w pierwszym roku życia?

Odpowiedź niestety brzmi nie. Tak wczesne wspomnienia są objęte tzw. amnezją dziecięcą, która sięga mniej więcej pierwszych 3-4 lat życia. Jednak to, co teraz przeżywa dziecko, ma ogromne znaczenie - zdobyte w tym czasie umiejętności i towarzyszące nauce otaczającego świata emocje kształtują jego psychikę.

Co powinno umieć dwunastomiesięczne niemowlę?

Potrafi przejść wzdłuż pokoju co jakiś czas przytrzymując się mebli Umie pokazać palcem przedmiot, który chce wziąć do rączki Potrafi zrobić "Pa, pa" Umie powiedzieć "mama" i "tata" Bez problemu podaje ci rączkami zabawki

