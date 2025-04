Coraz częściej obraz taty wspierającego swoją partnerkę przy porodzie, taty sprawnie zmieniającego pieluchę czy tulącego malucha do snu jest codziennością. Zaangażowani ojcowie są wśród nas i od początku swojego tacierzyństwa chcą być blisko maluszka i brać czynny udział w opiece nad nim. Widzimy Was i cieszymy się, że tworzycie Dobry Team! Marka Philips Avent dostrzega Waszą rolę i tym bardziej chce podkreślić, że tata może również karmić maluszka – i to naturalnym pokarmem mamy, jeśli tak zdecydują rodzice. Dowiedz się więcej jak rodzice mogą dzielić się obowiązkami, oglądając video.

Wspólne przygotowania

Team gotowy na wspólne karmienie przygotowuje się do niego już przed porodem. Warto zadbać, by w wyprawce dla mamy i maluszka znalazł się wygodny i efektywny laktator oraz butelka - zestaw, dzięki któremu zarówno mama, jak i tata mogą karmić swoją pociechę, nie rezygnując z najcenniejszego pokarmu – mleka mamy.

Pomoc w laktacji

Początki karmienia piersią bywają trudne, więc warto nie dodawać sobie problemów tylko postawić na sprawdzone i łatwe w obsłudze produkty. Dobrze, żeby tata był realnym wsparciem i wiedział, jak przygotować butelkę do karmienia czy złożyć i wyparzyć laktator. Te drobne czynności potrafią zajmować sporo czasu, więc warto się wymieniać. Mimo, że to mama karmi piersią, wiele tu zależy od taty, który może wyręczyć swoją partnerkę i ją po prostu odciążyć.

Korzystanie z laktatora może przynieść korzyści obojgu rodzicom i samemu maluszkowi. Dzięki temu mama ma chwilę dla siebie i może odpocząć lub zrobić coś dla siebie, a tata ma zapewnione wyjątkowe chwile z maluszkiem podczas karmienia. A jak wiadomo – szczęśliwi rodzice, to szczęśliwe dziecko.

Niepowtarzalna więź

Karmienie może być piękną przygodą dla obojga rodziców i niepowtarzalną okazją, by również tata budował więź z maluszkiem już od pierwszych chwil. Utulenie i nakarmienie przez tatę często tak samo pozwoli zaspokoić potrzebę bliskości, a widok maluszka usypiającego w ramionach taty jest bezcenny.

Alternatywny sposób karmienia mlekiem mamy przyda się też wtedy, gdy mama karmiąca nie może być z maluszkiem, np. gdy wraca do aktywności zawodowej, a tata zostaje w domu na urlopie ojcowskim. Powrót mamy do pracy nie musi przecież oznaczać końca karmienia mlekiem mamy. Tym bardziej, gdy jest już stworzona rutyna związana z karmieniem butelką przez tatę.