1. Potrzebuje mniej snu, niż myślisz

Ze snem jest tak jak z jedzeniem: jedne maluchy potrzebują go więcej, inne mniej. Jeśli twoje dziecko jest pogodne i wygląda na wypoczęte, na pewno śpi wystarczająco długo. Nie zmuszaj go, by spało więcej, niż może.

2. Wyspało się w dzień

Jeśli dziecko wysypia się w dzień, spróbuj „przemeblować” jego dobę i skróć mu drzemki. Naucz je też odróżniać dzień od nocy. Gdy drzemie, nie zasłaniaj okien, nie wyłączaj radia, nie chodź po domu na palcach. Wieczorem przygaś światło i mów ciszej.

3. Wszystko mu się poplątało

Nieregularny tryb życia utrudnia zasypianie, dlatego staraj się budzić i kłaść dziecko o w miarę stałej porze. Wprowadź wieczorne rytuały, które pomogą mu zorientować się, że czas iść spać.

4. Coś mu przeszkadza

Niewygodny materacyk, wpijająca się w ciało gumka, zbyt ciasno zapięta pieluszka... Każda z tych rzeczy może uniemożliwiać dziecku zaśnięcie. I to skutecznie!

5. Jest złe!

Gdy dziecko jest rozdrażnione i zdenerwowane, trudno mu zasnąć. Zanim położysz dziecko do łóżka, postaraj się je uspokoić przytulaniem albo kołysanką.

6. Miało ciężki dzień

W spaniu przeszkadza dzieciom także zmęczenie. Wysiłek, nadmiar emocji, jakieś zmiany – wszystko to może wyprowadzić malca z równowagi. Postaraj się być wyrozumiała.

7. Jest zbyt cicho

Niektórym dzieciom w zasypianiu najbardziej przeszkadza... cisza. Znajome odgłosy, takie jak szum wody napełniającej wannę czy cicha rozmowa, sprawiają, że czuje się bezpiecznie.

8. Ma zatkany nos

Niemowlęta nie potrafią oddychać ustami, więc nawet niewielki katar niemowlaka jest dla nich katastrofą. Przed położeniem malucha do snu dokładnie oczyść mu nos solą fizjologiczną albo wodą morską w spreju, a w razie potrzeby skorzystaj z aspiratora.

9. Nie chce być sam!

Trudno spokojnie spać, gdy nie wiadomo gdzie jest mama. Dlatego bądź blisko dziecka. Maluch potrzebuje tego o wiele bardziej niż własnego pokoju!

na podstawie tekstu autorstwa Beaty Turskiej/Mamo to ja