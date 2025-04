Może za wcześnie na rozszerzenie diety?

Zgodnie z zaleceniami pediatrów i dietetyków dietę dzieci można zacząć rozszerzać około 5-6 miesiąca życia dziecka. Niestety dla niektórych dzieci to za wcześnie i być może twoje dziecko nie dojrzało jeszcze do próbowania nowych smaków. Zamiast zamartwiać się, że twój maluszek nie chce jeść, spróbuj za dwa tygodnie podać smykowi nowe potrawy.

Nie smakuje!

Tak jak i dorosły człowiek, twój maluszek ma prawo do swoich smaków i gustów kulinarnych. Podsuwaj małemu smakoszowi owoce i warzywa. Pamiętaj, że trafienie w gust dziecka może zająć trochę czasu, dlatego ważna jest tu twoja cierpliwość.

Ważna jest konsystencja potraw

Pierwsze potrawy, które podajesz swojemu smykowi powinny mieć gładką konsystencję przypominającą krem. Dlatego też podczas rozszerzania diety, nawet najmniejsze grudki mogą zniechęcić twojego malucha do skosztowania potrawy. Przez pierwsze tygodnie podczas rozszerzania diety możesz skorzystać z gotowych dań dla najmłodszych dzieci. Na etykiecie, która znajduje się na słoiczku, będzie informacja, że produkt nadaje się dla dzieci już od czwartego lub piątego miesiąca. Takie produkty są doskonale zmiksowane i mają smak „dorosłych” potraw.

Nie czuję głodu!

Jeśli nadal karmisz swojego maluszka piersią i dostaje ją na żądanie, to smyk może nie być głodny. Twoje mleko zaspakaja wszystkie potrzeby dziecka, w związku z tym nie ma ochoty na nic innego. Na początku rozszerzania diety podawaj maluszkowi nowe potrawy tylko do spróbowania. Jeśli będą mu smakowały, możesz spróbować zmienić kolejność podawania posiłków. Najpierw podawaj przecier, a dopiero później pierś lub butelkę z mlekiem. Gdy dziecko skończy pół roczku postaraj się podawać przecierki i desery o stałych porach.

Odpowiednia pora posiłku

Powodem niechęci twojego maluszka do spróbowania nowej potrawy może być niefortunnie wybrana pora posiłku. Być może dziecko jest po prostu zmęczone i chce mu się spać. Jeśli dotychczas o tej porze podawałaś smykowi butelkę lub pierś, to na pewno jest bardzo głodne. Dlatego też chce jak najszybciej zaspokoić głód i nie w główce mu eksperymentowanie z nowymi potrawami i „zabawa” łyżeczką. Obserwuj uważnie swoje dziecko i zastanów się jaka pora będzie najodpowiedniejsza dla twojego malucha.

Za dużo soków!

Pierwszą nowością w nowej diecie twojego dziecka są najczęściej soki dla niemowląt. Napoje zawierają bardzo dużo cennych witamin, ale są bardzo kaloryczne! Jeśli twój maluszek nie rozstaje się z kubkiem niekapkiem, nie będzie głodny. Smyk po ukończeniu szóstego miesiąca życia nie powinien dostawać więcej niż 150 ml soczku dziennie. Jeśli chce mu się pić, podawaj niegazowaną niskomineralizowaną wodę mineralną.

Niechęć do łyżeczki

Pamiętaj, że jedzenia łyżeczką twój maluszek musi się nauczyć. By nauka była prostsza, łyżeczka powinna być wąska, płaska i mała. Karmiąc dziecko łyżeczką, połóż ostrożnie ją na dolnej wardze maluszka. Gdy dziecko otworzy buzię, wsuń do niej łyżeczkę i wyjmij, gdy górna warga się na niej zamknie. Dzięki temu maluszek ściągnie pokarm górną wargą. Jeśli jednak tak się nie stanie, dociśnij łyżeczką język smyka. Wtedy dziecko zamknie buzię, a ty wysuniesz łyżeczkę. Nauka jedzenia przy pomocy łyżeczki może zając maluchowi trochę czasu, więc bądź cierpliwa.

Świat jest taki ciekawy!

Czasami niemowlę w wieku pięciu miesięcy z chęcią próbuje nowych potraw, ale w późniejszym okresie życia traci nimi zainteresowanie. Nic dziwnego, gdyż po ukończeniu szóstego miesiąca życia, smyk intensywnie poznaje świat. Pełzanie, raczkowanie, siadanie, wstawanie i na koniec chodzenie jest o wiele ciekawsze niż jedzenie! Zdobywanie nowych, niesamowitych dla młodego szkraba umiejętności, tak go absorbuje, że nie ma zupełnie czasu na nudne siedzenie przy stole. Ważne jest, by w tym czasie obserwować wagę swojego dziecka. Jeśli utrzymuje się w normie, nie ma powodów do niepokoju. Gdy malec w końcu przyzwyczai się do nowych umiejętności i zwiedzi wszystkie zakamarki w swoim mieszkaniu, znów będzie chętniej jeść.

Dolegliwości zdrowotne

Zdarza się, że źródłem braku apetytu u maleństwa są drobne dolegliwości. Najczęstsze, to:

- Ząbkowanie, któremu towarzyszy ból, rozdrażnienie i brak apetytu. Pamiętaj, że nie jest to dobry czas na wprowadzanie nowych potraw do jadłospisu dziecka. W czasie ząbkowania podawaj maluszkowi chłodne jedzenie, które dodatkowo działa kojąco na ból. Przed posiłkiem możesz dodatkowo posmarować bolące dziąsła dziecka specjalnym żelem na ząbkowanie.

- Alergia pokarmowa. Jeśli maluch zdecydowanie odmawia zjedzenia konkretnej potrawy, nie namawiaj go na siłę. Dziecko może instynktownie bronić się przed zjedzeniem tego, co mu szkodzi. Po zjedzeniu nowości przez dziecko, obserwuj skórę maluszka. Jeśli zauważysz niepokojące objawy (wysypkę, katar, kaszel czy rozwolnienie), wycofaj potrawę z jadłospisu i skontaktuj się jak najszybciej z pediatrą.

- Anemia. Jeśli zauważysz, że maluch jest blady i apatyczny, skontaktuj się z pediatrą. Anemia negatywnie wpływa na łaknienie. Z pewnością lekarz zaleci badania. Jeśli wyniki wskażą na anemię , pediatra zaleci preparaty zawierające żelazo. Kuracja poprawi apetyt.

- Infekcja. Może spowodować brak łaknienia u maluszka. Chory organizm walcząc z wirusami, nie chce tracić energii na trawienie. Bądź pewna, że jak tylko smyk wyzdrowieje, apetyt z pewnością wróci. Na razie postaraj się, by dziecko dużo piło.